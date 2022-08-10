"Штурм" – "Динамо": австрійці заборонили вивісити банери на підтримку захисників Маріуполя

Активні вболівальники київського "Динамо" не змогли розгорнути банери на підтримку полонених бійців із маріупольської "Азовсталі" під час матчу-відповіді Ліги чемпіонів проти австрійського "Штурма".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал УЛЬТРАС УКРАЇНИ .

Персонал стадіону "Меркур-Арена" заборонив фанатам влаштувати акцію на підтримку військовополонених. Стюардам не сподобався текст транспарантів.

Уболівальники "біло-синіх" підготували два банери. На першому полотні був напис "Пам'ятайте про Оленівку", а на іншому – "Врятуйте військовополонених "Азова". Зрештою, фанати вивісили банери над однієї з основних автомагістралей Граца.

Раніше з'явилася інформація, що "верховний суд ДНР" розпочав фейкове судилище над полоненими українськими бійцями. Їх можуть стратити за надуманими "місцевими законами".

За оцінкою Інституту вивчення війни, Росія несе відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених в результаті теракту 28 липня у колонії в окупованій Оленівці Донецької області.