Штурм через Дніпро? Окупанти хочуть захопити плацдарм у Херсонській області, - ЗСУ

Російські окупанти накопичують штурмові групи на лівому березі Херсонської області. Імовірно, ворог має намір захопити плацдарм на острівній зоні.
Про це заявив спікер Сил оборони Півдня Владислав Волошин, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Є інформація про те, що противник намагається зосередити певну кількість сил і засобів, але не для форсування водних перешкод, бо їх буде недостатньо, а для того, щоб проводити так звані розвідувально-пошукові дії або спроби форсувати невеликими десантними групами і захопити певний плацдарм на острівній зоні", - розповів Волошин.
Він уточнив, що окупантам навряд чи вдасться переправитися на правий берег Херсонської області. Але плацдарм на острівній зоні дасть їм змогу "здійснювати вплив" на Сили оборони, тримати під контролем Дніпро і протоки.
Також Волошин зазначив, що окупанти посилюють удари по правобережжі. Вони здебільшого використовують дрони-камікадзе та артилерію. Російська авіація часто б'є по правому берегу авіабомбами.
Нагадаємо, раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що окупанти змінили тактику обстрілів Херсонської області.
Останній тиждень ворог спочатку скидає свої авіабомби, а потім накриває ту ж територію артилерією.
Він пояснив, що на тлі такої нової тактики місцевим жителям після першого прильоту не можна одразу залишати укриття.
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