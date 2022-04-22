ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Штурм "Азовстали" может продолжиться силами других российских подразделений, - ГУР

Новина українською →
Мариуполь, Пятница 22 апреля 2022 14:28
Штурм "Азовстали" может продолжиться силами других российских подразделений, - ГУР Фото: Вадим Скибицкий (uacrisis.org)
Автор: Юлия Бойко

Российские войска могут отказаться от широкомасштабного штурма украинских позиций на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Но по данным разведки, для наступления планируется задействовать другие российские подразделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Вадима Скибицкого на телемарафоне.

"Действительно, они могут отказаться от широкомасштабного штурма этого объекта. Но по нашим данным, они планируют привлечь Росгвардию и другие структуры, в том числе ФСБ, чтобы продолжать наступление на завод, чтобы уничтожить наше сопротивление", - отметил он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали", но бомбежки украинских позиций не останавливаются.

Известно, что на территории завода находится около 1000 мирных жителей, а российская сторона открывает коридор только для сдачи украинских военных в плен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Азовсталь Мариуполь
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает