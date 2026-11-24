Під час проведення обшуку співробітниками НАБУ було допущено щонайменше шість суттєвих процесуальних порушень, які зафіксовані як на відеозаписах, так і в самому протоколі слідчої дії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис Сергія Дуки, у якому він проаналізував хронологію подій та норми Кримінального процесуального кодексу (КПК).

За його словами, першим порушенням стало проведення обшуку в нічний час (ч. 4 ст. 223 та ч. 2 ст. 236 КПК).

"Згідно з протоколом, обшук розпочався о 05:20. Але це чергова маніпуляція, о 05:20 розпочалося озброєне проникнення в житло", - пише він.

Дука зауважує, що обґрунтування невідкладності таких дій у документах відсутнє, а замість мінімізації шкоди слідчий створив загрозу життю співробітників обох відомств.

Крім того, правоохоронці, за словами генерала СБУ, порушили норму щодо пред’явлення ухвали суду (ч. 3 ст. 236 КПК). Замість того, щоб ознайомити присутніх із документом та вручити його копію, "обшук розпочався зі штурму паркану озброєними людьми в темряві".

Ще одним порушенням, на яке звертає увагу Дука, стало несвоєчасне роз’яснення прав учасникам слідчої дії (ч. 3 ст. 223 КПК).

"Права роз'яснили лише о 08:38, перед початком обшуку безпосередньо будинку. Через 3 години 18 хвилин після офіційного початку слідчої дії", - написав він.

Також Дука вказує на порушення порядку виконання ухвали (ч. 1 ст. 236 КПК). На відеозаписах видно, що обшук фактично розпочали співробітники Управління спеціальних операцій (УСО) НАБУ, тоді як належного процесуального керівництва з боку слідчого не зафіксовано.

"Навпаки, після невдалої спроби проникнення спецпризначенець сам звертається до слідчого: "Приймайте рішення", - додав він.

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Окрему увагу в дописі приділено недотриманню порядку повідомлення про відеофіксацію (ч. 2 ст. 107 КПК). Дука стверджує, що завчасного попередження учасників про зйомку на відео немає - зафіксовано лише "вигуки під час перепалки "Все записується" та запитання між самими співробітниками НАБУ: "Камера пише?".

Шостим порушенням, за словами Дуки, стало залучення понятих, незаінтересованість яких у нього викликає сумніви (ч. 7 ст. 223 КПК). Річ у тім, що зазначені в протоколі адреси понятих збігаються з адресою академії поліції.

Дука нагадує, що КПК прямо забороняє залучати як понятих працівників правоохоронних органів або осіб, заінтересованих у результатах провадження. На його думку, потенційна зацікавленість таких осіб у подальшому працевлаштуванні в НАБУ потребує окремої перевірки, особливо з огляду на інформацію про попередній випадок працевлаштування в бюро людини, яка раніше вже виступала понятим.

Резюмуючи, Дука підкреслив, що йдеться про конкретні норми КПК, час у протоколі та дії, зафіксовані на відео, а остаточну правову оцінку цим фактам має надати суд.