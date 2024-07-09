"Штучно створюють чергу". В ТЦК відреагували на скандал довкола оновлення даних

Що передувало

У Telegram-каналах поширюється відео у якому чоловік показує велику кількість охочих оновити дані перед воротами ТЦК у Перемишлянах. Він звинувачує ТЦК у "штучному створенні черги".

Один з адміністраторів Telegram-каналу, який оприлюднив це відео, також написав, що працівники ТЦК "свідомо створюють штучну чергу", у зв'язку з чим люди нібито вважають, що це робиться для того, щоб виписати якомога більше штрафів.

Реакція ТЦК

"Правдою у повідомленні є тільки те, що громадяни, які не встигнуть оновити свої дані у визначені законом терміни, справді й неодмінно платитимуть штраф. Все інше - просто вигадки", - написали в ТЦК.

Зазначається, що черги в Перемишлянах зумовлені двома факторами:

великим напливом громадян;

регулярними вимкненнями світла, що також вповільнює та затягує усі процес.

"Запевняємо, що військовослужбовці РТЦК та СП у Перемишлянах роблять усе можливе, аби опрацьовувати документи громадян якомога швидше. Закликаємо до терпіння. Порівняно з умовами, в яких прямо зараз військовослужбовці ЗСУ б’ють ворогів, незручності, пов’язані з чергами У ТЦК, є абсолютно несерйозними", - додали в ТЦК та закликали не маніпулювати цією темою.

Оновлення даних

Нагадаємо, відповідно до нового закону про мобілізацію, українські чоловіки мають протягом 60 днів оновити свої військово-облікові дані. Це можна зробити в територіальних центрах комплектування, Центрах надання адміністративних послуг або через застосунок "Резерв+".

Деякі чоловіки стикаються з проблемами під час оновлення даних. Наприклад, у застосунку "Резерв+" може бути зазначено, що інформація в реєстрі "Оберіг" є неповною. У такому випадку рекомендується звернутися до територіальних центрів комплектування.

Більш детальну інформацію про застосунок можна знайти у матеріалі РБК-Україна.