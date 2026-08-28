Штучний інтелект шукає цілі для ударів по ворогу: деталі від Міноборони

Зазначається, що наразі штучний інтелект вже економить до 90% часу аналітиків Сил оборони України на етапі виявлення ознак присутності противника на фото та відео, самостійно аналізуючи та виявляючи ворожі позиції та техніку.

Штучний інтелект стає одним із важливих інструментів, який забезпечує технологічну перевагу над ворогом, зокрема, даючи змогу швидше реагувати на загрози.

При цьому Україна системно притримується принципу human-in-the-loop при використанні ШІ. Це означає, що технологія допомагає виявити ціль і пришвидшує її оцінку, але остаточне рішення про ураження залишається за людиною.

Важливо також зазначити, що використання ШІ значно прискорює і в цілому kill chain, тобто ланцюжок ураження ворожої цілі – від її виявлення до оцінки результату.