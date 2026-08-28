Искусственный интеллект ищет цели для ударов по врагу: детали от Минобороны

В Министерстве обороны Украины рассказали, как искусственный интеллект повышает эффективность поражения враждебных целей силами обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
Отмечается, что искусственный интеллект уже экономит до 90% времени аналитиков Сил обороны Украины на этапе выявления признаков присутствия противника на фото и видео, самостоятельно анализируя и проявляя враждебные позиции и технику.
Искусственный интеллект становится одним из важных инструментов, обеспечивающих технологическое преимущество над врагом, в частности, позволяя быстрее реагировать на угрозы.
При этом Украина системно придерживается принципа human-in-the-loop при использовании ИИ. Это означает, что технология помогает определить цель и ускоряет ее оценку, но окончательное решение о поражении остается за человеком.
Важно также отметить, что использование ИИ значительно ускоряет и в целом kill chain, то есть цепочка поражения враждебной цели – от ее обнаружения до оценки результата.
Ранее сообщалось, что искусственный интеллект и технологии машинного зрения все активнее применяются в беспилотных системах Сил обороны Украины. Речь идет о технологиях, которые помогают военным с навигацией, распознаванием объектов и наведением дронов на цели.
По данным Минобороны, в настоящее время в Украине более 200 компаний занимаются производством дронов с использованием ИИ. В то же время на государственном маркетплейсе оборонных технологий Brave1 Market военным доступно 46 разработок в области искусственного интеллекта.
Среди них – модули распознавания целей, оптической стабилизации и автоматического донаведения. В Минобороны поставили цель, чтобы в перспективе 100% дронов на фронте имели технологии машинного зрения и искусственного интеллекта.