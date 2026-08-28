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Штучний інтелект шукає цілі для ударів по ворогу: деталі від Міноборони

12:54 28.08.2026 Пт
2 хв
Штучний інтелект економить до 90% часу українським військовим
aimg Костянтин Широкун
Штучний інтелект шукає цілі для ударів по ворогу: деталі від Міноборони Фото: штучний інтелект шукає цілі для ударів по ворогу (mod.gov.ua)
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У Міністерстві оборони України розповіли, як штучний інтелект підвищує ефективність ураження ворожих цілей Силами оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що наразі штучний інтелект вже економить до 90% часу аналітиків Сил оборони України на етапі виявлення ознак присутності противника на фото та відео, самостійно аналізуючи та виявляючи ворожі позиції та техніку.

Штучний інтелект стає одним із важливих інструментів, який забезпечує технологічну перевагу над ворогом, зокрема, даючи змогу швидше реагувати на загрози.

При цьому Україна системно притримується принципу human-in-the-loop при використанні ШІ. Це означає, що технологія допомагає виявити ціль і пришвидшує її оцінку, але остаточне рішення про ураження залишається за людиною.

Важливо також зазначити, що використання ШІ значно прискорює і в цілому kill chain, тобто ланцюжок ураження ворожої цілі – від її виявлення до оцінки результату.

Раніше повідомлялось, що штучний інтелект і технології машинного зору дедалі активніше застосовують у безпілотних системах Сил оборони України. Йдеться про технології, які допомагають військовим із навігацією, розпізнаванням об'єктів та наведенням дронів на цілі.

За даними Міноборони, нині в Україні понад 200 компаній займаються виробництвом дронів із використанням ШІ. Водночас на державному маркетплейсі оборонних технологій Brave1 Market військовим доступні 46 розробок у галузі штучного інтелекту.

Серед них - модулі розпізнавання цілей, оптичної стабілізації та автоматичного донаведення. У Міноборони поставили за мету, щоб у перспективі 100% дронів на фронті мали технології машинного зору та штучного інтелекту.

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