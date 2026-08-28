Искусственный интеллект ищет цели для ударов по врагу: детали от Минобороны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Отмечается, что искусственный интеллект уже экономит до 90% времени аналитиков Сил обороны Украины на этапе выявления признаков присутствия противника на фото и видео, самостоятельно анализируя и проявляя враждебные позиции и технику.

Искусственный интеллект становится одним из важных инструментов, обеспечивающих технологическое преимущество над врагом, в частности, позволяя быстрее реагировать на угрозы.

При этом Украина системно придерживается принципа human-in-the-loop при использовании ИИ. Это означает, что технология помогает определить цель и ускоряет ее оценку, но окончательное решение о поражении остается за человеком.

Важно также отметить, что использование ИИ значительно ускоряет и в целом kill chain, то есть цепочка поражения враждебной цели – от ее обнаружения до оценки результата.