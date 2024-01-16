UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Штучний інтелект навчили правдоподібно імітувати почерк людини

Фото: штучний інтелект навчили правдоподібно імітувати почерк людини (pixabay.com)
Автор: Іван Носальський

Вчені з Університету штучного інтелекту Мохаммеда бін Заїда в Абу-Дабі розширили можливості штучного інтелекту. Тепер він уміє імітувати почерк людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Поки що штучний інтелект може писати лише англійською і трохи французькою мовою. З арабською виникли складнощі.

ШІ здатний імітувати почерк будь-кого на підставі лише кількох абзаців письмового матеріалу. Такого результату дослідникам вдалося досягти за допомогою трансформаторної моделі - це тип нейронної мережі, який розробили для вивчення контексту та значень даних.

Планується, що подібні нові можливості ШІ застосовуватимуть, зокрема, люди з пораненнями, які не мають можливості взяти ручку в руку.

Також технологія створює ризики для масових підробок почерку - через це доведеться розробити інструменти боротьби з подібним шахрайством.

Дослідники заявили, що планують застосувати такі можливості ШІ у реальних програмах у найближчі місяці.

Нагадаємо, раніше у Міжнародному валютному фонді заявили про те, що майже 40% робочих місць у всьому світі можуть бути заміщені штучним інтелектом.

Очікувані наслідки будуть більш відчутні в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що частково розвиваються.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Штучний інтелект