Штучний інтелект навчили правдоподібно імітувати почерк людини

Поки що штучний інтелект може писати лише англійською і трохи французькою мовою. З арабською виникли складнощі.

ШІ здатний імітувати почерк будь-кого на підставі лише кількох абзаців письмового матеріалу. Такого результату дослідникам вдалося досягти за допомогою трансформаторної моделі - це тип нейронної мережі, який розробили для вивчення контексту та значень даних.

Планується, що подібні нові можливості ШІ застосовуватимуть, зокрема, люди з пораненнями, які не мають можливості взяти ручку в руку.

Також технологія створює ризики для масових підробок почерку - через це доведеться розробити інструменти боротьби з подібним шахрайством.

Дослідники заявили, що планують застосувати такі можливості ШІ у реальних програмах у найближчі місяці.

Нагадаємо, раніше у Міжнародному валютному фонді заявили про те, що майже 40% робочих місць у всьому світі можуть бути заміщені штучним інтелектом.

Очікувані наслідки будуть більш відчутні в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що частково розвиваються.