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Штучний інтелект може вплинути на 40% робочих місць у світі, - МВФ

Вашингтон, Понеділок 15 січня 2024 11:50
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Штучний інтелект може вплинути на 40% робочих місць у світі, - МВФ Фото: штучний інтелект вплине на 40% робочих місць у світі (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У Міжнародному валютному фонді спрогнозували ризики розвитку технологій. Так, майже 40% робочих місць в усьому світі можуть бути заміщені штучним інтелектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний валютний фонд.

Очільниця МВФ Крісталіна Георгієва закликала світові уряди створити мережі соцзахисту та запропонувати програми перекваліфікації, щоб протистояти впливу штучного інтелекту.

"У більшості сценаріїв штучний інтелект, ймовірно, погіршить загальну нерівність - тривожну тенденцію, на яку політики повинні активно реагувати, щоб запобігти подальшому розпалюванню соціальної напруженості", - написала вона.

Георгієва зазначила, що широко вживана технологія штучного інтелекту може як допомогти, так і зашкодити людській робочій силі.

Вона також повторила попередні тези інших експертів, зазначивши, що очікувані наслідки будуть більш відчутними в країнах з розвиненою економікою, ніж на ринках, що розвиваються, частково. Зокрема, через те, що офісні працівники вважаються більш схильними до ризику, ніж робітники, які виконують фізичну працю.

Загрози для більш розвинених країн

За її словами, у більш розвинених країнах штучний інтелект може вплинути на 60% робочих місць. Втім, попри це приблизно половина з них може отримати вигоду від того, як ШІ сприяє підвищенню продуктивності.

"Для іншої половини додатки зі штучним інтелектом можуть виконувати ключові завдання, які наразі виконуються людьми, що може знизити попит на робочу силу", - зазначила Георгієва.

Посилаючись на аналіз МВФ, вона підкреслила, що це призведе до зниження заробітної плати та скорочення найму.

"У найбільш екстремальних випадках деякі з цих робочих місць можуть зникнути", - констатувала Георгієва.

Загрози для менш розвинених країн

Очікується, що на країни з економікою, що активно розвивається, і країни з низьким рівнем доходу ШІ вплине на 40% і 26% робочих місць відповідно.

Ризики для вікових категорій

Георгієва попередила, що використання штучного інтелекту може збільшити ймовірність соціальних заворушень. Дослідження показують, що ШІ може допомогти менш досвідченим працівникам швидше підвищити свою продуктивність. Молоді працівники можуть легше використовувати новітні технології, тоді як літні працівники в даному питанні важко адаптивні.

Перспективи в галузі штучного інтелекту

Однак, згідно з оцінкою економістів Goldman Sachs, зробленою в березні 2023 року, широке впровадження штучного інтелекту може в кінцевому підсумку може підвищити продуктивність праці та збільшити світовий ВВП на 7% щорічно протягом 10 років.

Георгієва також вказала на можливості для збільшення виробництва та доходів у всьому світі завдяки використанню ШІ.

"ШІ трансформує світову економіку. Переконаймось, що це піде на користь людству, - написала вона.

Регулювання штучного інтелекту

Варто зазначити, що законодавці в усьому світі почали думати про те, як регулювати ШІ та запобігти потенційним загрозам після того, як генеративний штучний інтелект, який використовує дані для створення нового контенту, такого як ChatGPT, потрапив у заголовки газет.

Генеральний директор компанії OpenAI, яка створила ChatGPT, закликав Конгрес Сполучених Штатів регулювати штучний інтелект. Відомо, що Сенатори США проводять секретні брифінги щодо цього питання.

На початку листопада США, ЄС, Велика Британія та Китай підписали спільну декларацію у якій йдеться, що штучний інтелект потенційно має катастрофічний ризик для людства.

Напочатку грудня, після більш ніж 37 годин переговорів делегати Європейської комісії, Європарламенту та 27 країн-членів досягли згоди щодо регулювання штучного інтелекту (ШІ).

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