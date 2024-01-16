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Искусственный интеллект научили правдоподобно имитировать почерк человека

Фото: искусственный интеллект научили правдоподобно имитировать почерк человека (pixabay.com)
Автор: Иван Носальский

Ученые из Университета искусственного интеллекта Мохаммеда бин Заида в Абу-Даби расширили возможности искусственного интеллекта. Теперь он умеет имитировать почерк человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Пока искусственный интеллект может писать только на английском и немного на французском языке. С арабским возникли сложности. 

ИИ способен имитировать почерк кого-либо на основании только нескольких абзацев письменного материала. Такого результата исследователям удалось добиться при помощи трансформаторной модели - это тип нейронной сети, который разработали для изучения контекста и значений данных. 

Планируется, что подобные новые возможности ИИ будут применять, в частности, люди с ранениями, у которых нет возможности взять ручку в руку. 

Также технология создает риски для массовых подделок почерка - из-за этого придется разработать инструменты борьбы с подобным мошенничеством. 

Исследователи заявили, что планируют применить такие возможности ИИ в реальных программах в ближайшие месяцы. 

Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили о том, что почти 40% рабочих мест по всему миру могут быть замещены искусственным интеллектом.

Ожидаемые последствия будут более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на частично развивающихся рынках. 

 

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Искусственный интеллект