Искусственный интеллект научили правдоподобно имитировать почерк человека

Пока искусственный интеллект может писать только на английском и немного на французском языке. С арабским возникли сложности.

ИИ способен имитировать почерк кого-либо на основании только нескольких абзацев письменного материала. Такого результата исследователям удалось добиться при помощи трансформаторной модели - это тип нейронной сети, который разработали для изучения контекста и значений данных.

Планируется, что подобные новые возможности ИИ будут применять, в частности, люди с ранениями, у которых нет возможности взять ручку в руку.

Также технология создает риски для массовых подделок почерка - из-за этого придется разработать инструменты борьбы с подобным мошенничеством.

Исследователи заявили, что планируют применить такие возможности ИИ в реальных программах в ближайшие месяцы.

Напомним, ранее в Международном валютном фонде заявили о том, что почти 40% рабочих мест по всему миру могут быть замещены искусственным интеллектом.

Ожидаемые последствия будут более ощутимы в странах с развитой экономикой, чем на частично развивающихся рынках.