Штучний інтелект може бути більш небезпечним, ніж глобальне потепління, - розробник ШІ

Штучний інтелект може представляти для людства більш нагальну загрозу, ніж зміна клімату.

Про це заявив розробник ШІ Джеффрі Хінтон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Джеффрі Хінтон, якого називають "хрещений батько штучного інтелекту" вважає зміну клімату менш нагальною проблемою ніж ШІ. Він поділяє думку про те, що штучний інтелект може виявитися загрозою існуванню людства, однак не погоджується із тим, що треба призупинити дослідження.

"Це абсолютно нереально. Я в таборі, який вважає, що це екзистенційний ризик, і він досить близький до того, що ми повинні зараз дуже наполегливо працювати та вкладати багато ресурсів, щоб з’ясувати, що ми можемо з цим зробити", - зазначив Хінтон.

У Європейському Союзі комітет законодавців закликав президента США Джо Байдена скликати глобальний саміт щодо майбутнього напрямку технології з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Комітет узгодив знаковий набір пропозицій, спрямованих на генеративний штучний інтелект, який змусить такі компанії, як OpenAI, розкривати будь-який матеріал, захищений авторським правом, який використовується для навчання їхніх моделей.