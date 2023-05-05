Байден обговорив з керівниками Microsoft та Google ризики штучного інтелекту

Президент США Джо Байден зустрівся в Білому домі з керівниками провідних компаній, які займаються штучним інтелектом, у тому числі Google і Microsoft, щоб обговорити ризики та заходи безпеки, пов'язані з новою технологією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У двогодинній зустрічі взяли участь Сундар Пічаї з Google, Сатья Наделла з Microsoft, Сем Альтман з OpenAI та Даріо Амодей з Anthropic, а також віце-президент США Камала Харріс та представники адміністрації, радника з національної безпеки Джейка Саллівана, міністра торгівлі Джина Раймондо та ін. .

У Білому домі наголосили, що технологія ІІ може покращити життя, але може спричинити проблеми з безпекою, конфіденційністю та цивільними правами.

За словами представників адміністрації Байдена, керівники цифрових гігантів несуть юридичну відповідальність за безпеку своїх продуктів штучного інтелекту і що адміністрація відкрита для просування нових правил та підтримки нового законодавства про штучний інтелект.

Байден також оголосив про інвестиції Національного наукового фонду у розмірі 140 млн. доларів для запуску семи нових дослідницьких інститутів ІІ.