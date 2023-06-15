Штучна проблема: НБУ прокоментував додаткові комісії банків за "зношені" долари

"Я надав доручення відповідним службам і вертикалям НБУ провести поглиблений аналіз ситуації, який має встановити не лише причини, але й напрацювати відповідні рішення для вирішення цієї проблеми", - сказав він.

Крім того, заступник голови НБУ Юрій Гелетій зазначив, що у квітні-травні спостерігалося "виникнення штучної ситуації щодо зношеності".

"Ми цієї проблеми не бачили ні в лютому, ні в березні. Вона роздмухалась інформаційно значною мірою в травні. Зараз ми вживаємо зусиль, які спрямовані на її вирішення", - сказав він та висловив впевненість, що ситуацію вдасться врегулювати.

Зношені та старі купюри

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий комітет Верховної ради заслухав керівництво НБУ щодо масових звернень громадян про додаткові комісії при обміні валюти. Обмінники та банки отримають попередження НБУ за відмову приймати нібито "зношені" доларові купюри.

НБУ дав роз'яснення, згідно з яким банки України та обмінні пункти мають право брати додаткову комісію лише за прийом іноземних банкнот, які мають значні пошкодження, або банкноти, вилучені іноземною державою з обігу.

Додаткова комісія може братися під час прийому банкнот, які отримали під час звернення одну чи кілька ознак ушкодження. Не може бути жодних обмежень щодо доларів США серії 1996 року та випущених в обіг раніше. Також банки мають приймати купюри із незначними ушкодженнями.