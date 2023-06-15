Искусственная проблема: НБУ прокомментировал комиссии банков за "изношенные" доллары

"Я поручил соответствующим службам и вертикалям НБУ провести углубленный анализ ситуации, который должен установить не только причины, но и наработать соответствующие решения для решения этой проблемы", - сказал он.

Кроме того, замглавы НБУ Юрий Гелетий отметил, что в апреле-мае наблюдалось "возникновение искусственной ситуации по износу".

"Мы этой проблемы не видели ни в феврале, ни в марте. Она раздулась информационно в значительной степени в мае. Сейчас мы прилагаем усилия, направленные на ее решение", - сказал он и выразил уверенность, что ситуацию удастся урегулировать.

Изношенные и старые купюры

Как сообщало РБК-Украина, финансовый комитет Верховной рады заслушал руководство НБУ по поводу массовых обращений граждан о дополнительных комиссиях при обмене валюты. Обменники и банки получат предупреждение НБУ за отказ принимать якобы изношенные долларовые купюры.

НБУ дал разъяснение, согласно которому банки Украины и обменные пункты имеют право брать дополнительную комиссию только за прием иностранных банкнот, имеющих значительные повреждения, или банкноты, изъятые иностранным государством из обращения.

Дополнительная комиссия может приниматься при приеме банкнот, получивших при обращении один или несколько признаков повреждения. Не может быть никаких ограничений в отношении долларов США серии 1996 года и выпущенных ранее. Также банки должны принимать купюры с незначительными повреждениями.