Штрафы за собак без намордников и запрет передвижных зоопарков: закон вступил в силу

Согласно изменениям, выгул собак без поводков и намордников (кроме пород, не внесенных в список опасных) или в не отведенных для этого местах, а также неуборка владельцем экскрементов своего животного влекут предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц - предупреждение или штраф от 340 до 850 гривен.

Если нарушение совершается повторно в течение года, то штраф для физического лица увеличивается до 340-510 гривен, для должностного - до 510-1020 гривен.

Если нарушение сопровождается нанесением вреда здоровью человека или его имуществу, то физическому лицу грозит штраф от 1700 до 3400 гривен с конфискацией животных, должностным лицам - от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животных.

Кроме того, к полномочиям местных властей в сфере защиты животных от жестокого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, передвижных зоопарков, передвижных выставок диких животных и другой запрещенной законом деятельности.