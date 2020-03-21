Штрафы, дефицит, безработица: что украинцы говорят о карантине в других странах

Фото: Виталий Носач, РБК-Украина

Коронавирус стал общей проблемой всего мира. За последние недели эпицентр распространения инфекции сместился из Азии в Европу, сильно ударив по Италии и Испании.

Чтобы противостоять болезни, правительства разных стран вводят жесткие ограничения для населения и бизнеса, как это уже делал Китай, первым столкнувшись с опасным недугом.

РБК-Украина расспросило украинцев, которые живут в других странах, как власти противостоят пандемии и как на эти меры реагирует местное население.

Ольга Собецкая, Кастеназо (Болонья, Италия)

У нас в городке, как и по всей Италии, карантин ввели c 10 марта, и пока он будет действовать до 3 апреля. В самом Кастеназо уже выявили 11 зараженных коронавирусом.

Работают только продуктовые магазины, аптеки, табакерии и банки. В них запускают по одному человеку. Очередь выстраивается еще на улице, люди стоят друг от друга на расстоянии не менее метра. Банки работают только по два часа утром. Но можно воспользоваться банкоматами или провести операции онлайн.

В первые два-три дня после введения карантина был ажиотаж на продукты, больше всего люди раскупали питьевую воду, сахар и туалетную бумагу. Но сейчас город опустел.

Жители в большинстве своем сидят дома, только выходят в магазин и выгуливают собак. В парке рядом с домом, где я живу, обычно устраивали пикники. Сейчас там ни души. Массовой паники среди жителей нет, но ощущается всеобщее угнетенное настроение.

Италия сильнее других стран Европы пострадала от коронавируса (Фото:twitter.com/nikmarino9)

Есть проблема с защитными масками, их не хватает даже для медперсонала, а в аптеках купить практически невозможно. Правда, сейчас местные предприятия перестраивают производство, чтобы изготовлять маски.

За соблюдением правил карантина в Кастеназо следит муниципальная полиция и карабинеры (одно из четырех подразделений Вооруженных Сил Италии). Общественного транспорта в Кастеназо нет, поскольку сам городок достаточно небольшой.

На поезде или автобусе можно доехать в Болонью. Но после введения карантина часть рейсов сократили. И сейчас, чтобы выехать в Болонью, люди должны на специальном пункте пропуска предъявить разрешение на проезд, например, если им нужно на работу.

Диана Деряжная, Бильбао (Испания)

С воскресенья в Испании запрещено свободно передвигаться, в стране ввели чрезвычайное положение. Испанцы люди очень контактные, у них принято общаться очень близко и открыто, при встрече всегда целуются и обнимаются. Только для распространения вируса такое общение оказалось самой благоприятной средой.

Карантин поначалу никто не воспринимал всерьез. Когда компании обязали отправить сотрудников на режим работы из дому, все сидели в маленьких барах внизу собственных домов, продолжая пить вино и обниматься. Люди активно принимали участие в параде на 8 марта, после которого заболела жена президента.

Всерьез ситуацию не восприняли даже некоторые члены правительства. А одна из партий провела съезд, после которого на следующий день у некоторых делегатов обнаружили коронавирус. И всех 9 тысяч участников съезда отправили на карантин.

Из-за того, что вирус быстро передается, очень быстро заболевают врачи и медперсонал. Из-за большого количества заболевших медицинскую помощь оказать всем сразу невозможно: мест в больницах больше нет, врачей, которые могут оказывать помощь другим, с каждым днем все меньше.

Выходить на улицу без повода нельзя. Можно выйти только в продуктовый магазин или аптеку, вывести собаку на прогулку или в случаях крайней необходимости. Чтобы добраться до места работы, если работа связана с жизнеобеспечением людей в условиях чрезвычайного положения (аптека, супермаркет, медперсонал), нужно передвигаться по одному. Вдвоем на улице или в машине находиться запрещено.

Продуктовые магазины – одно из немногих мест, которые можно посещать в Испании и Италии (Фото: 2twitter.com.CGTNOfficial)

На дорогах стоят блокпосты, по улицам дежурит полиция. За выезд на машине без причины и нарушения правил по количеству людей можно заплатить 1500 евро, и все равно тебя обяжут вернуться туда, откуда ты приехал. Если же поймают на улице без собаки, свежего чека из магазина или ты не можешь доказать особо важную причину, по которой находишься на улице, можно заплатить около 200-300 евро штрафа.

Очередь в супермаркеты контролируют, для этого на полу и вне магазинов сделали разметки, чтобы люди соблюдали дистанцию. На входе выдают дезинфицирующую салфетку, чтобы протереть ручку тележки. Маски и перчатки, конечно же, в продаже закончились. Но цены на них не повышались, стоимость стратегически важных продуктов контролирует государство.

Медработники говорят, что пика заболевания еще не было. По предварительным прогнозам, такая ситуация продлится еще минимум месяц. Ежедневно в 20:00 жители выходят на балкон или вываливаются в окна, чтобы похлопать в благодарность врачам за их ежедневную тяжелую работу. И многие с нетерпением ждут эти несколько минут социализации, чтобы улыбнуться соседям с надеждой, что скоро это все закончится.

Евгений Нижников, Лейпциг (Германия)

Лейпциг находится в Саксонии. По всей Саксонии уже около более 400 инфицированных, а в самом Лейпциге по состоянию на 19 марта было около 50-ти. По сравнению с Баварией или с землей Норд-Райн-Вестфалия это еще очень "мало".

В Лейпциге с четверга закрыты все кафе, развлекательные центры и детские площадки. По городу ездит много патрульных, которые проверяют все парки и детские площадки. Кто не выполняет требований, посылают домой, и, возможно, выписывают штраф. Мне, по крайней мере, пока о случаях, чтобы кого-то штрафовали, неизвестно.

В Лейпциге паники нет, но многие фирмы перешли на удаленный режим работы, отправив сотрудников по домам. Большие заводы как BMW и Porsche закрылись на карантин до 20 апреля.

В Германии закрыли детские площадки, в магазинах скупают крупы и туалетную бумагу (Фото: из открытых источников)

В продовольственные магазины пускают без ограничений. Но общаться с продавцами можно только на расстоянии больше метра. При этом покупателей просят платить банковскими картами, а наличку исключить. Люди покупают много круп и туалетной бумаги.

Школы и детские сады также закрыты до 20 апреля по всей Германии. Некоторые города как Фрайбург и мелкие городишки в Баварии ввели комендантский час. В субботу 21 марта будет решаться введения комендантского часа по всей Германии. Но многие премьер-министры немецких земель пока против этого.

Оксана Клебановская, Париж (Франция)

Пожалуй, никого не удивит, что город сейчас напоминает кадр из апокалиптического фильма: все закрыто, машин очень мало, общественный транспорт работает, но по сокращенному графику, немного людей им пользуется.

Но истерического настроения не чувствуется. В супермаркетах продуктов питания и бытовых товаров хватает, панический ажиотаж как в первые дни спал, поэтому вполне реально выстоять в очереди 15-20 минут и попасть внутрь. Роста цен не заметила.

В целом население поддерживает введенные властью условия карантина. Хотя не все сохраняют осторожность по поводу средств индивидуальной защиты: большинство не носят масок или резиновых перчаток. Впрочем, купить их в аптеке сейчас нереально.

Что касается украинцев здесь в Париже, то чувствуется паника среди трудовых мигрантов: поскольку большинство работают без контрактов и неофициально, то не получают заработных плат. Они не уверены в том, сколько это будет продолжаться, а потому переживают насчет банальных средств для существования. Об этом говорят больше, чем о самом вирусе и его распространении. Знакомые французы тоже паникуют из-за предполагаемого кризиса.

Богдан Гаврилюк, Торонто (Канада)

По всей провинции Онтарио ввели режим чрезвычайной ситуации несколько дней назад. Многие заведения закрыты. Торговые центры, где я до сих пор видел достаточно много людей, надо тоже закрыть. Думаю, скоро и их закроют. Но пока ограничили только время, до которого они могут быть открыты.

Количество зарегистрированных заболевших вирусом по всей провинции превысило 300 человек. Не слежу, честно говоря, за индивидуальной ситуацией в городе по числу инфицированных. Люди реагируют достаточно адекватно, если не учитывать панической скупки товаров, особенно туалетной бумаги, санитайзеров для рук и масок.

С момента карантина в продуктовых магазинах и супермаркетах я был два раза, на 70-80 процентов полки забиты товарами. Хотя я слышал, в некоторых магазинах ситуация хуже. Многое зависит от части города, Торонто многонациональный город и трудно сказать обо всем населении и их реакции. Она действительно разная, хотя бы по тому как реагируют мои друзья.

Большинство людей переживает, потому что мы на пороге худшей ситуации, но стараются держать голову. Конечно, придерживаемся основных правил, делаются тесты каждый день. Как минимум три клиники делают анализы на вирус. И Канада на том же уровне, что и США по количеству тестов, а учитывая разницу населения, это вызывает доверие к нашей медицинской системе, и дает уверенность, что она справится.

Большинство друзей работают из дома. Многие из моей индустрии туризма и обслуживания остались без работы или их сократили. Знакомые из города не выезжают. Думаю, больше по причине экономики и просто, чтобы быть рядом с семьей.

Андрей Хветкевич, Майями (США)

Карантин в США только начинается. И поначалу люди немного паниковали, закупали все, что видели. Макси, актисептики, туалетная бумага, санитайзеры закончились быстро. Сейчас в магазинах людей очень мало, очередей нет, и основные продукты есть. Но все еще нет масок, антисептиков. Также раскупили влажные салфетки для протирания детей.

Почти во всех магазинах есть салфетки для протирания тележек и корзинок. Их также можно использовать, чтобы протереть руки. В некоторых магазинах стоят автоматические антисептики с гелем, достаточно поднести к ним руки. Во многих домах как минимум на первых этажах возле лифтов также поставили гелевые антисептики, чтобы не заражать друг друга при пользовании лифтами. Двери домов открыты, чтобы люди не прикасались к ручкам дверей.

В Калифорнии, где сильно начал распространяться вирус, сейчас объявили full lockdown. Это значит, что все должны находиться дома, на улицу нельзя выходить без явной причины. Можно выходить только за продуктами, в банк или аптеку. Тебя может остановить полиця и уточнить, почему ты находишься на улице. Частично такие требования уже есть в штатах Вашингтон и Нью-Йорк.

Марина Тышкевич, Carmel NY (США)

В городе ввели ограничительные меры в связи с распространением коронавируса. Но люди реагируют послушно и выполняют требования властей об ограничении. В связи с карантином все закрыто, кроме продуктовых и бытовых магазинов, больниц.

Все сидят дома, не собираются более 10 человек в домах, заказывают продукты с доставкой, некоторые ездят в магазины, но это очень небольшое количество людей. Люди разделились, кто-то паникует и все скупает в магазинах, но многие люди находятся дома и не паникуют.

Александр Карпенко, Вроцлав (Польша)

Автобусы и трамваи ездят по субботнему расписанию, то есть их стало меньше. Неделю назад выкуплено было много вещей и еды, но сегодня уже все полки полные, всего хватает. Часть поляков не ездят на работу, это официальное свободное от работы время, заставить ходить на работу не могут. В меньших магазинах все в перчатках, масках, слышен запах дезинфицирующих средств. Пожилые люди самоизолировались, чтобы не заболеть. А так город живет, работает.