Штрафи, дефіцит, безробіття: що українці говорять про карантин в інших країнах

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Коронавірус став спільною проблемою всього світу. За останні тижні епіцентр поширення інфекції змістився з Азії в Європу, сильно вдаривши по Італії та Іспанії.

Щоб протистояти хворобі, уряди різних країн запроваджують жорсткі обмеження для населення та бізнесу, як це вже робив Китай, першим зіткнувшись з небезпечною недугою.

РБК-Україна розпитало українців, які живуть в інших країнах, як влада протистоїть пандемії і як на ці заходи реагує місцеве населення.

Ольга Собецька, Кастеназо (Болонья, Італія)

У нас в містечку, як і по всій Італії, карантин запровадили з 10 березня, і поки він буде діяти до 3 квітня. У самому Кастеназо вже виявили 11 заражених коронавірусом.

Працюють тільки продуктові магазини, аптеки, табакерії та банки. У них запускають по одній людині. Черга вибудовується ще на вулиці, люди стоять один від одного на відстані не менше метра. Банки працюють тільки по дві години вранці. Але можна скористатися банкоматами або провести операції онлайн.

У перші два-три дні після початку карантину був ажіотаж на продукти, найбільше люди розкуповували питну воду, цукор і туалетний папір. Але зараз місто спорожніло.

Мешканці у більшості своїй сидять вдома, тільки виходять у магазин і вигулюють собак. У парку поруч з будинком, де я живу, зазвичай влаштовували пікніки. Зараз там ні душі. Масової паніки серед мешканців немає, але відчувається загальний пригнічений настрій.

Італія сильніше інших країн Європи постраждала від коронавірусу (Фото:twitter.com/nikmarino9)

Є проблема з захисними масками, їх не вистачає навіть для медперсоналу, а в аптеках купити практично неможливо. Правда, зараз місцеві підприємства перебудовують виробництво, щоб виготовляти маски.

За дотриманням правил карантину у Кастеназо стежить муніципальна поліція і карабінери (один з чотирьох підрозділів Збройних Сил Італії). Громадського транспорту у Кастеназо немає, оскільки саме містечко досить невелике.

На поїзді або автобусі можна доїхати у Болонью. Але після початку карантину частину рейсів скоротили. І зараз, щоб виїхати у Болонью, люди повинні на спеціальному пункті пропуску пред'явити дозвіл на проїзд, наприклад, якщо їм потрібно на роботу.

Діана Деряжна, Більбао (Іспанія)

З неділі в Іспанії заборонено вільно пересуватися, у країні ввели надзвичайний стан. Іспанці люди дуже контактні, у них прийнято спілкуватися дуже близько і відкрито, при зустрічі завжди цілуються і обіймаються. Тільки для поширення вірусу таке спілкування виявилося найбільш сприятливим середовищем.

Карантин спочатку ніхто не сприймав всерйоз. Коли компанії зобов'язали відправити працівників на режим роботи з дому, всі сиділи у маленьких барах внизу власних будинків, продовжуючи пити вино і обійматися. Люди активно брали участь у параді на 8 березня, після якого захворіла дружина президента.

Всерйоз ситуацію не сприйняли навіть деякі члени уряду. А одна з партій провела з'їзд, після якого на наступний день у деяких делегатів виявили коронавірус. І всіх 9 тисяч учасників з'їзду відправили на карантин.

Через те, що вірус швидко передається, дуже швидко занедужують лікарі і медперсонал. Через велику кількість хворих медичну допомогу надати всім відразу неможливо: місць у лікарнях більше немає, лікарів, які можуть надавати допомогу іншим, з кожним днем все менше.

Виходити на вулицю без приводу не можна. Можна вийти тільки у продуктовий магазин чи аптеку, вивести собаку на прогулянку або у випадках крайньої необхідності. Щоб дістатися до місця роботи, якщо робота пов'язана з життєзабезпеченням людей в умовах надзвичайного стану (аптека, супермаркет, медперсонал), потрібно пересуватися по одному. Удвох на вулиці або в машині перебувати заборонено.

Продуктові магазини – одне з небагатьох місць, які можна відвідувати у Іспанії та Італії (Фото: 2twitter.com.CGTNOfficial)

На дорогах стоять блокпости, вулицями чергує поліція. За виїзд на машині без причини і порушення правил по кількості людей можна заплатити 1500 євро, та все одно тебе зобов'яжуть повернутися туди, звідки ти приїхав. Якщо ж спіймають на вулиці без собаки, свіжого чека з магазину або ти не можеш довести особливо важливу причину, з якої перебуваєш на вулиці, можна заплатити близько 200-300 євро штрафу.

Чергу у супермаркети контролюють, для цього на підлозі і поза магазинами зробили розмітки, щоб люди дотримувалися дистанції. На вході видають дезінфікуючу серветку, щоб протерти ручку візка. Маски і рукавички, звичайно ж, у продажу закінчилися. Але ціни на них не підвищувалися, вартість стратегічно важливих продуктів контролює держава.

Медпрацівники кажуть, що піку захворювання ще не було. За попередніми прогнозами, така ситуація триватиме ще мінімум місяць. Щодня о 20:00 мешканці виходять на балкон або вивалюються у вікна, щоб поплескати у долоні в подяку лікарям за їхню щоденну важку роботу. І багато хто з нетерпінням чекають ці кілька хвилин соціалізації, щоб посміхнутися сусідам з надією, що скоро це все закінчиться.

Євген Ніжніков, Лейпціг (Німеччина)

Лейпциг знаходиться у Саксонії. По всій Саксонії вже близько 400 інфікованих, а у самому Лейпцігу станом на 19 березня було близько 50-ти. Порівняно з Баварією або з землею Норд-Райн-Фестфалія це ще дуже "мало".

У Лейпцігу з четверга закриті всі кафе, розважальні центри та дитячі майданчики. По місту їздить багато патрульних, які перевіряють всі парки та дитячі майданчики. Хто не виконує вимог, відправляють додому, і, можливо, виписують штраф. Мені, принаймні, поки про випадки, щоб когось штрафували, невідомо.

У Лейпцігу паніки немає, але багато фірм перейшли на віддалений режим роботи, відправивши співробітників по домівках. Великі заводи як BMW і Porsche закрилися на карантин до 20 квітня.

У Німеччині закрили дитячі майданчики, у магазинах скуповують крупи і туалетний папір (Фото: з відкритих джерел)

У продовольчі магазини пускають без обмежень. Але спілкуватися з продавцями можна тільки на відстані більше метра. При цьому покупців просять платити банківськими картами, а готівку виключити. Люди купують багато круп і туалетного паперу.

Школи та дитячі садочки також закриті до 20 квітня по всій Німеччині. Деякі міста Фрайбург і дрібні містечка у Баварії запровадили комендантську годину. У суботу 21 березня буде вирішуватися запровадження комендантської години по всій Німеччині. Але багато прем'єр-міністрів німецьких земель поки що проти цього.

Оксана Клебановська, Париж (Франція)

Мабуть, нікого не здивує, що місто зараз нагадує кадр із апокаліптичного фільму: усе зачинене, машин дуже мало, громадський транспорт працює, але за скороченого графіку, людей його використовує теж небагато.

Тим не менш, істеричного настрою не відчувається. У супермаркетах продуктів харчування та побуту вистачає, панічний ажіотаж як у перші дні спав, тому цілком реально вистояти у черзі 15-20 хвилин та потрапити всередину. Підняття цін не зауважила.

Загалом населення підтримує впроваджені владою умови карантину. Тим не менш, не всі зберігають обережність щодо засобів особистого захисту: більшість не носять масок чи гумових рукавиць. Втім, купити їх у аптеці зараз нереально.

Що стосується українців тут у Парижі, то відчувається паніка серед заробітчан: оскільки більшість працюють без контрактів та неофіційно, то не отримують заробітніх плат, не впевнені у тому, скільки це триватиме, а тому переживають щодо банальних засобів існування. Про це говорять більше ніж про сам вірус та його поширення. Знайомі французи теж панікують через передбачувану кризу.

Богдан Гаврилюк, Торонто (Канада)

По всій провінції Онтаріо запровадили надзвичайний стан декілька днів тому. Багато закладів закрито. Торгівельні центри, де я досі бачив досить багато людей, треба теж закрити. Думаю, скоро і їх закриють. Поки обмежили тільки час, до якого вони можуть бути відкриті.

Кількість зареєстрованих захворілих на вірус по всій провінції перевалила за 300 осіб. Не слідкую, чесно кажучи, за індивідуальною ситуацією у місті. Люди реагують досить адекватно, якщо не враховувати панічної скупки товарів, особливо туалетного паперу, санітайзеру для рук і масок.

З моменту карантину у продуктових магазинах і супермаркетах я був два рази, на 70-80 відсотків полиці забиті товарами. Хоча я чув, що деякі магазини у гіршій ситуації. Багато залежить від частини міста. Торонто багатонаціональне місто і важко сказати про все населення і їх реакцію, тому що вона дійсно різна, хоча б по тому як реагують мої друзі.

Більшість людей переживає, тому що ми на порозі гіршої ситуації, але намагаються тримати голову. Звісно, дотримуємося основних правил, робляться тести кожного дня. Як мінімум три клініки роблять аналізи на вірус, і Канада на тому ж рівні що і США по кількості тестів, а враховуючи різницю у населенні, це викликає довіру до нашої медичної системи, і у те, що вона впорається.

Більшість друзів працюють з дому. Багато хто з моєї індустрії туризму і обслуговування залишився без роботи або був скорочений. Знайомі з міста не виїжджають. Думаю, більше з причини економіки і просто, щоб бути поряд з сім'єю.

Андрій Хветкевич, Майямі (США)

Карантин у США тільки починається. І спочатку люди трохи панікували, закуповували все, що бачили. Маски, актисептики, туалетний папір, санітайзери закінчилися швидко. Зараз у магазинах людей дуже мало, черг немає, і основні продукти є. Але все ще немає масок, антисептиків. Також розкупили вологі серветки для протирання дітей.

Майже у всіх магазинах є серветки для протирання візків і кошиків. Їх також можна використовувати, щоб протерти руки. У деяких магазинах стоять автоматичні антисептики з гелем, достатньо піднести до них руки. У багатьох будинках як мінімум на перших поверхах біля ліфтів також поставили гелеві антисептики, щоб не заражати один одного при користуванні ліфтами. Двері будинків відкриті, щоб люди не торкались до ручок дверей.

У Каліфорнії, де сильно почав поширюватися вірус, зараз оголосили full lockdown. Це означає, що всі повинні знаходитись вдома, на вулицю не можна виходити без явної причини. Можна виходити тільки за продуктами, у банк або аптеку. Тебе може зупинити полиця і уточнити, чому ти знаходишся на вулиці. Частково такі вимоги вже є у штатах Вашингтон і Нью-Йорк.

Марина Тишкевич, місто Кармел, Нью-Йорк (США)

У місті запровадили обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу. Але люди реагують слухняно і виконують вимоги влади щодо обмежень. У зв’язку із карантином все закрито, окрім продуктових та побутових магазинів, лікарень.

Всі сидять удома, не гуртуються більше, ніж 10 людей у будинках, замовляють продукти з доставкою, дехто їздить у магазини, але це дуже мала кількість людей. Люди розділилися, хтось панікує і все скуповує у магазинах, але багато людей знаходяться вдома і не панікують.

Олександр Карпенко, Вроцлав (Польща)

Автобуси та трамваї їздять у суботньому розкладі, тобто їх поменшало. Тиждень тому викуплено було багато речей та їжі, але на сьогодні вже всі полиці повні, нічого не бракує. Частина поляків не їздять на роботу, це офіційний вільний від роботи час, змусити ходити на роботу не можуть. У менших магазинах всі в рукавичках, масках, чути запах дезінфікуючих засобів. Старші люди самоізолювалися, щоб не захворіти. А так місто живе, працює.