Штрафовал других за то же нарушение: в Греции наказали полицейского за отсутствие маски

В Греции был наказан полицейский за нарушение масочного режима. Правоохранителя поймали с поличным тогда, когда он штрафовал других за отсутствие маски.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Катимерини".
Правоохранителя оштрафовали на 300 евро после того, как во время проверки было зафиксировано, что он штрафует общественность за то же нарушение.
Полицейского после инцидента перевели на другую службу.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что из-за стремительного распространения "Омикрона" - в Греции запретили включать музыку во время празднования Нового года.
Также в стране усилили карантин накануне новогодних праздников.