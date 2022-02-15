От штрафов до тюрьмы: Рада вводит ответственность за проявление антисемитизма

Законом предусматривается нормирование положения Уголовного кодекса в соответствии с положениями законопроекта "О предотвращении и противодействии антисемитизма в Украине", которым законодательно регулируются вопросы противодействия и предотвращения антисемитизма, его проявлениям в Украине.

Согласно документу, за такие проявления предусматривается наказание в виде штрафа от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан (3400 - 8500 гривен) или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Согласно УК, те же действия, соединенные с насилием, обманом или угрозами, а также совершенные должностным лицом, наказываются штрафом от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500 - 17000 гривен) или лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Действия, которые были совершены организованной группой лиц или повлекли тяжкие последствия, наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.