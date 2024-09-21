Що буде, якщо передати показники лічильника з запізненням: пояснення енергетиків

Показники лічильника на світло потрібно передавати вчасно. Енергетики пояснили, чому важливо робити це без запізнень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прикарпаттяобленерго" у Facebook.

Як зазначається, період подачі показів лічильника триває протягом останніх двох днів розрахункового місяця та перших трьох днів наступного. У цей час важливо не забути подати покази приладу обліку, навіть якщо у споживача SMART-лічильник.

Енергетики пояснюють, що оператор системи розподілу (обленерго) щомісяця має здійснювати розрахунок обсягу споживання клієнта відповідно до переданих ним показів. Якщо споживач не подає актуальні покази, то використання електроенергії нараховується за середньодобовим споживанням.

У зв'язку з цим сума, вказана в платіжці за місяць, може відрізнятися від фактичного споживання.

Ще одна причина, чому потрібно подавати покази лічильника вчасно, – уникнути ймовірності некоректного обліку електроенергії. Через заводський брак, збій у програмі лічильника, або ж фізичні пошкодження кіловати можуть нараховуватися по-іншому. Виявити це можна при щомісячній подачі показників.