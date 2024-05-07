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Штрафом не обмежитися. Є 14 причин, через які водії можуть залишитися без прав

Україна, Вівторок 07 травня 2024 12:40
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Штрафом не обмежитися. Є 14 причин, через які водії можуть залишитися без прав Фото: у водіїв можуть забрати права за 14 порушень (facebook_com_khmelpolice)
Автор: Ірина Гамерська

Згідно з українським законодавством існує 14 правопорушень, за які водії можуть залишитися без прав. Таке обмеження може накладатися як на один день, так і терміном до 10 років, а то й більше.

Про те як можуть карати українських водіїв за порушення на дорозі у коментарі РБК-Україна розповів юрист Клим Братківський.

Як пояснює юрист, позбавлення права керування автомобілем передбачено за 14 проступків. При цьому таке покарання застосовується в чотирьох випадках, коли особа вчиняє правопорушення повторно протягом одного року і один раз, коли особа протягом року була двічі притягнута до відповідальності за одне і те саме правопорушення. А от за повторність правопорушення передбачена посилена відповідальність.

"Щоб не позбавитися прав на водіння - в стані сп’яніння не сідайте за кермо, а після потрапляння в ДТП не вживайте алкоголь, не залишайте місце ДТП, до якої причетні, зупиняйте авто на вимогу поліцейського, не створюйте аварійної обстановки на дорозі через перевищення швидкості і не сідайте за кермо, якщо на вас вже наклали тимчасове обмеження керувати авто", - додає Братківський.

Фото: 14 порушень, за які забирають права (інфографіка РБК-Україна)

Разом з тим, юрист додав, що забрати права не можуть у осіб, які користуються транспортом у зв'язку з інвалідністю. Але тут теж є винятки, зокрема такі випадки, як:

  • керування в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння,
  • керування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції,
  • невиконання вимоги поліцейського про зупинку транспортного засобу,
  • залишення місця ДТП, учасниками якої вони є,
  • ухилення від огляду на наявність алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Нагадаємо, раніше ми писали, як водії в Україні можуть сплатити штрафи онлайн у застосунку "Дія".

Зазначимо, частими порушеннями на дорогах є проїзд на червоне світло світлофора, перевищення швидкості, рух по смузі для громадського транспорту тощо. Здійснюючи такі порушення, водії мають знати, який штраф на них чекатиме.

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