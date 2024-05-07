Штрафом не обмежитися. Є 14 причин, через які водії можуть залишитися без прав

Згідно з українським законодавством існує 14 правопорушень, за які водії можуть залишитися без прав. Таке обмеження може накладатися як на один день, так і терміном до 10 років, а то й більше.

Про те як можуть карати українських водіїв за порушення на дорозі у коментарі РБК-Україна розповів юрист Клим Братківський.

Як пояснює юрист, позбавлення права керування автомобілем передбачено за 14 проступків. При цьому таке покарання застосовується в чотирьох випадках, коли особа вчиняє правопорушення повторно протягом одного року і один раз, коли особа протягом року була двічі притягнута до відповідальності за одне і те саме правопорушення. А от за повторність правопорушення передбачена посилена відповідальність.

"Щоб не позбавитися прав на водіння - в стані сп’яніння не сідайте за кермо, а після потрапляння в ДТП не вживайте алкоголь, не залишайте місце ДТП, до якої причетні, зупиняйте авто на вимогу поліцейського, не створюйте аварійної обстановки на дорозі через перевищення швидкості і не сідайте за кермо, якщо на вас вже наклали тимчасове обмеження керувати авто", - додає Братківський.

Фото: 14 порушень, за які забирають права (інфографіка РБК-Україна)

Разом з тим, юрист додав, що забрати права не можуть у осіб, які користуються транспортом у зв'язку з інвалідністю. Але тут теж є винятки, зокрема такі випадки, як: