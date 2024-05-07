Штрафом не отделаться. Есть 14 причин, по которым водители могут остаться без прав
Согласно украинскому законодательству, есть 14 правонарушений, за которые водители могут остаться без прав. Такое ограничение может налагаться как на один день, так и на срок до 10 лет, а то и больше.
О том, как могут наказывать украинских водителей за нарушение на дороге в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Клим Братковский.
Как объясняет юрист, лишение права на управление автомобилем предусмотрено за 14 проступков. При этом такое наказание применяется в четырех случаях, когда лицо совершает правонарушение повторно в течение одного года и один раз, когда лицо в течение года было дважды привлечено к ответственности за одно и то же правонарушение. А за повторность правонарушения предусмотрена усиленная ответственность.
"Чтобы не лишиться прав на вождение - в состоянии опьянения не садитесь за руль, а после попадания в ДТП не употребляйте алкоголь, не оставляйте место ДТП, к которому причастны, останавливайте авто по требованию полицейского, не создавайте аварийной обстановки на дороге из-за превышения скорости и не садитесь за руль, если на вас уже наложили временное ограничение управлять автомобилем", - добавляет Братковский.
Фото: 14 нарушений, за которые забирают права (инфографика РБК-Украина)
Вместе с тем юрист добавил, что забрать права не могут у лиц, пользующихся транспортом в связи с инвалидностью. Но здесь тоже есть исключения, в том числе такие случаи, как:
- вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения,
- вождение под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции,
- невыполнение требования полицейского об остановке транспортного средства,
- оставление места ДТП, участниками которого они являются,
- уклонение от проверки на наличие алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывание под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.
Напомним, ранее мы писали, как водители в Украине могут оплатить штрафы онлайн в приложении "Дія".
Отметим, частыми нарушениями на дорогах является проезд на красный свет светофора, превышение скорости, движение по полосе для общественного транспорта и т.д. Совершая такие нарушения, водители должны знать, какой штраф их будет ждать.