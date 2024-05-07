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Штрафом не отделаться. Есть 14 причин, по которым водители могут остаться без прав

Украина, Вторник 07 мая 2024 12:40
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Штрафом не отделаться. Есть 14 причин, по которым водители могут остаться без прав Фото: у водителей могут забрать права за 14 нарушений (facebook_com_khmelpolice)
Автор: Ирина Гамерская

Согласно украинскому законодательству, есть 14 правонарушений, за которые водители могут остаться без прав. Такое ограничение может налагаться как на один день, так и на срок до 10 лет, а то и больше.

О том, как могут наказывать украинских водителей за нарушение на дороге в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Клим Братковский.

Как объясняет юрист, лишение права на управление автомобилем предусмотрено за 14 проступков. При этом такое наказание применяется в четырех случаях, когда лицо совершает правонарушение повторно в течение одного года и один раз, когда лицо в течение года было дважды привлечено к ответственности за одно и то же правонарушение. А за повторность правонарушения предусмотрена усиленная ответственность.

"Чтобы не лишиться прав на вождение - в состоянии опьянения не садитесь за руль, а после попадания в ДТП не употребляйте алкоголь, не оставляйте место ДТП, к которому причастны, останавливайте авто по требованию полицейского, не создавайте аварийной обстановки на дороге из-за превышения скорости и не садитесь за руль, если на вас уже наложили временное ограничение управлять автомобилем", - добавляет Братковский.

Фото: 14 нарушений, за которые забирают права (инфографика РБК-Украина)

Вместе с тем юрист добавил, что забрать права не могут у лиц, пользующихся транспортом в связи с инвалидностью. Но здесь тоже есть исключения, в том числе такие случаи, как:

  • вождение в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения,
  • вождение под влиянием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции,
  • невыполнение требования полицейского об остановке транспортного средства,
  • оставление места ДТП, участниками которого они являются,
  • уклонение от проверки на наличие алкогольного, наркотического или иного опьянения или пребывание под влиянием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Напомним, ранее мы писали, как водители в Украине могут оплатить штрафы онлайн в приложении "Дія".

Отметим, частыми нарушениями на дорогах является проезд на красный свет светофора, превышение скорости, движение по полосе для общественного транспорта и т.д. Совершая такие нарушения, водители должны знать, какой штраф их будет ждать.

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