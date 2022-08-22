Штрафники в обойме. "Динамо" взяло в Португалию 26 футболистов

Матч "Бенфика" - "Динамо" состоится на лиссабонском "Эштадиу да Луже" 23 августа. Начало поединка в 22:00. Победитель пары попадет в групповой этап Лиги чемпионов.

Мирча Луческу взял в Португалию 26 игроков. В команду вернулись опытные хавбеки Сидорчук и Гармаш, пропустившие первый поединок из-за дисквалификации. Также с основой тренируются молодые люди Боль, Царенко и Яцик.

Заявка "Динамо" на ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов:

Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко

Защитники: Вивчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Боль

Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Антюх, Царенко, Яцык

Нападающие: Ванат, Беседин

Ранее известные букмекеры составили сетку коэффициентов на второй поединок в противостоянии португальского и украинского грандов. "Бенфика" осталась безусловным фаворитом, а вероятность ничьей вдвое выше потенциальной победы "Динамо".

На прошлой неделе неделе "Динамо" проиграло "Бенфике" в Польше, пропустив два мяча еще в первом тайме. Голами в составе "орлов" отличились защитник Жилберта и нападающий Рамуш.