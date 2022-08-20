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Три легионера на двоих. "Шахтер" и "Динамо" подали заявки на новый сезон УПЛ

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Киев, Суббота 20 августа 2022 13:00
Три легионера на двоих. "Шахтер" и "Динамо" подали заявки на новый сезон УПЛ Фото: Илья Забарный против Лассины Траоре в Классическом дерби (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Список заявленных футболистов на сезон 2022/23 украинской Премьер-лиги обнародовали отечественные гранды – донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

В заявку "горняков" попали только 25 исполнителей. Четверо из них – вратари. Единственными легионерами в составе дончан прогнозируемо остались хорватский хавбек Невен Джурасек и буркинийский форвард Лассина Траоре.

Африканец неожиданно выбрал себе 2-й номер. В свою очередь культовую "десятку" забрал перспективный Михаил Мудрик. Определились с игровыми номерами и летние новички команды: Михайличенко будет выступать под 15-м, Тотовицкий будет играть под "семеркой", Зубков – под 11-м номером, а Джурасек – под 17-м.

Тем временем в заявку "Динамо" попали 50 футболистов. В составе "бело-синих" остался один иностранец – защитник Томаш Кендзера. В список "Б" (молодые воспитанники) попали 30 игроков. В частности, и те, кто в обойме первой команды – Нещерет, Вивчаренко, Забарный и Ванат.

В стартовом туре "Шахтер" встретится с "Металлистом 1925 года" на столичном НСК "Олимпийский". Матч запланирован на 23 августа, а стартовый свисток раздастся в 13:00. "Динамо" первый тур пропустит из-за участия в еврокубках.

Три легионера на двоих. &quot;Шахтер&quot; и &quot;Динамо&quot; подали заявки на новый сезон УПЛ

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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