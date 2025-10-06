ua en ru
Штрафів за неявку до Ради не буде. Зеленський назвав три причини ветування закону

Україна, Понеділок 06 жовтня 2025 16:50
UA EN RU
Штрафів за неявку до Ради не буде. Зеленський назвав три причини ветування закону Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Український лідер Володимир Зеленський ветував закон №11387 щодо штрафів для урядовців за неявку до Верховної Ради за викликом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документи на сайті парламенту.

Президент пояснив, що закон не може бути підписаний з трьох причин. За його словами, неявка на виклик Верховної Ради "не є адміністративним порушенням".

Крім того, запровадження штрафів провокує виникнення "ризику надмірної влади" працівників апарату парламенту у визначенні поважних причин, які дозволяють не явитися за викликом.

Третьою причиною, за словами Зеленського, є наявність у Конституції, регламенті та інших законах механізмів контролю Кабінету міністрів.

Зазначається, що у "запропонованих законом новелах" не враховується політико-правова природу відповідальності Кабміну перед Радою. Крім того, вони не враховують ст.ст 85, 87, 113, 115 Конституції України, які обмежують форми парламентського контролю.

"У теорії права інститут політичної відповідальності розглядається як елемент механізму взаємовідносин між законодавчою та виконавчою гілками влади у визначенні і здійсненні основних напрямів політики та засобом відповідальності виконавчої влади перед законодавчою за неуспіх урядової політики", - зазначив президент.

З огляду на це президент України повернув закон до парламенту для повторного розгляду з пропозицією його відхилити.

Нагадаємо, 3 вересня Рада ухвалила закон про адміністративну відповідальність за неявку на виклик парламенту без поважних причин.

Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що відповідальність передбачає штраф від 800 до 1000 неоподаткованих доходів громадян. Наразі це становить 13 600-17 000 грн.

