Штрафов за неявку в Раду не будет. Зеленский назвал три причины ветирования закона

Украинский лидер Владимир Зеленский ветировал закон №11387 о штрафах для чиновников за неявку в Верховную Раду по вызову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документы на сайте парламента.

Президент объяснил, что закон не может быть подписан по трем причинам. По его словам, неявка на вызов Верховной Рады "не является административным нарушением".

Кроме того, введение штрафов провоцирует возникновение "риска чрезмерной власти" работников аппарата парламента в определении уважительных причин, которые позволяют не явиться по вызову.

Третьей причиной, по словам Зеленского, является наличие в Конституции, регламенте и других законах механизмов контроля Кабинета министров.

Отмечается, что в "предложенных законом новеллах" не учитывается политико-правовая природа ответственности Кабмина перед Радой. Кроме того, они не учитывают ст.ст 85, 87, 113, 115 Конституции Украины, которые ограничивают формы парламентского контроля.

"В теории права институт политической ответственности рассматривается как элемент механизма взаимоотношений между законодательной и исполнительной ветвями власти в определении и осуществлении основных направлений политики и средством ответственности исполнительной власти перед законодательной за неуспех правительственной политики", - отметил президент.

Учитывая это, президент Украины вернул закон в парламент для повторного рассмотрения с предложением его отклонить.