ua en ru
Пн, 06 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Штрафов за неявку в Раду не будет. Зеленский назвал три причины ветирования закона

Украина, Понедельник 06 октября 2025 16:50
UA EN RU
Штрафов за неявку в Раду не будет. Зеленский назвал три причины ветирования закона Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинский лидер Владимир Зеленский ветировал закон №11387 о штрафах для чиновников за неявку в Верховную Раду по вызову.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на документы на сайте парламента.

Президент объяснил, что закон не может быть подписан по трем причинам. По его словам, неявка на вызов Верховной Рады "не является административным нарушением".

Кроме того, введение штрафов провоцирует возникновение "риска чрезмерной власти" работников аппарата парламента в определении уважительных причин, которые позволяют не явиться по вызову.

Третьей причиной, по словам Зеленского, является наличие в Конституции, регламенте и других законах механизмов контроля Кабинета министров.

Отмечается, что в "предложенных законом новеллах" не учитывается политико-правовая природа ответственности Кабмина перед Радой. Кроме того, они не учитывают ст.ст 85, 87, 113, 115 Конституции Украины, которые ограничивают формы парламентского контроля.

"В теории права институт политической ответственности рассматривается как элемент механизма взаимоотношений между законодательной и исполнительной ветвями власти в определении и осуществлении основных направлений политики и средством ответственности исполнительной власти перед законодательной за неуспех правительственной политики", - отметил президент.

Учитывая это, президент Украины вернул закон в парламент для повторного рассмотрения с предложением его отклонить.

Напомним, 3 сентября Рада приняла закон об административной ответственности за неявку на вызов парламента без уважительных причин.

Нардеп Ярослав Железняк сообщил, что ответственность предусматривает штраф от 800 до 1000 необлагаемых доходов граждан. Сейчас это составляет 13 600-17 000 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Верховная рада Штрафы
Новости
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
"Фламинго" уже бьют по России? Зеленский намекнул на удары украинскими ракетами
Аналитика
Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина Новая угроза? Смогут ли противники Украины победить на выборах в Чехии