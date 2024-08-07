17 тисяч штрафу. За яке порушення можуть покарати водія маршрутки

Кому і коли потрібні квитки

Юристка пояснює, що згідно з українським законодавством, пасажир має право вимагати квиток за проїзд у громадському транспорті. Відповідно до пунктів 1-2 частини 158 Постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту", пасажир зобов'язаний мати при собі квиток на проїзд на перевезення багажу, а в разі запровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду – зареєструвати електронний квиток та займати зазначене у квитку місце, зберігати квиток до кінця поїздки та пред'являти його на вимогу контролерів.

"Є певні пільгові категорії громадян, яким дозволяється проїзд у транспорті без квитка, але з обов’язковим пред’явленням документа, який підтверджує наявність таких пільг", – зазначає Єлизавета Коць.

Квиток видається пасажиру після оплати проїзду, і він слугує документом, що підтверджує ваше право на одноразовий проїзд. Ціна квитка включає вартість проїзду, страховий платіж і податок на додану вартість. У разі шкоди, завданої з вини перевізника, квиток також є підставою для отримання страхових виплат.

Згідно ст. 39 Закону України "Про автомобільний транспорт" квиток дійсний тоді, коли у ньому зазначена дата і маршрут руху.

Продаж квитків може здійснюватися як власником автостанції, автомобільним перевізником, так і водієм чи іншим субʼєктом господарювання уповноваженим на це перевізником чи власником автостанції.

Що робити, якщо водій не видає квиток

Якщо водій відмовляється видавати квиток або "морозиться", ви маєте повне право вимагати проїзний документ. Водії громадського транспорту зобов'язані видавати квитки пасажирам, причому робити це вони повинні тільки під час зупинки. Якщо ж водій категорично відмовляється видавати квиток, ви можете звернутися зі скаргою до відповідних органів.

Куди скаржитись:

Перевізник . Інформацію про перевізника можна знайти всередині транспортного засобу. Там повинні бути зазначені назва перевізника, номер телефону та поштова адреса. Ви можете звернутися до перевізника зі скаргою на дії водія.

. Інформацію про перевізника можна знайти всередині транспортного засобу. Там повинні бути зазначені назва перевізника, номер телефону та поштова адреса. Ви можете звернутися до перевізника зі скаргою на дії водія. Державна служба України з безпеки на транспорті. Ви можете подати скаргу до цієї служби, яка контролює дотримання правил надання послуг пасажирського транспорту.

Ви можете подати скаргу до цієї служби, яка контролює дотримання правил надання послуг пасажирського транспорту. Департамент інфраструктури вашої місцевої ради. Звернення до місцевої ради також може бути ефективним способом вирішення проблеми.

Відповідальність водіїв

Згідно з частиною 145 Постанови, автомобільний перевізник зобов'язаний забезпечувати попередній та поточний продаж квитків.

"Водій автобуса зобов'язаний перевіряти під час посадки на приміському або міжміському маршрутах наявність в осіб квитків на проїзд та квитанцій на перевезення багажу, продавати квитки пасажирам до початку руху автобуса у передбачених законодавством випадках", – пояснює Єлизавета Коць.

Відмова водія видати квиток є порушенням правил надання послуг пасажирського транспорту. У разі підтвердження порушення водій може бути притягнутий до адміністративної відповідальності.

Стаття 60 Закону України "Про автомобільний транспорт" передбачає, що до автомобільних перевізників застосовуються адміністративно-господарські штрафи, зокрема за перевезення пасажирів за відсутності на момент проведення перевірки документів, визначених ст. 39 цього ж Закону на недобросовісних перевізників чекає штраф у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 17 000 грн.