17 тысяч штрафа. За какое нарушение могут наказать водителя маршрутки

Кому и когда нужны билеты

Юрист объясняет, что согласно украинскому законодательству, пассажир имеет право требовать билет за проезд в общественном транспорте. Согласно пунктам 1-2 части 158 Постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта", пассажир обязан иметь при себе билет на проезд на перевозку багажа, а в случае внедрения автоматизированной системы учета оплаты проезда – зарегистрировать электронный билет и занимать указанное в билете место, хранить билет до конца поездки и предъявлять его по требованию контролеров.

"Есть определенные льготные категории граждан, которым разрешается проезд в транспорте без билета, но с обязательным предъявлением документа, подтверждающего наличие таких льгот", – отмечает Елизавета Коць.

Билет выдается пассажиру после оплаты проезда и служит документом, подтверждающим ваше право на одноразовый проезд. Цена билета включает в себя стоимость проезда, страховой платеж и налог на добавленную стоимость. В случае ущерба, причиненного по вине перевозчика, билет также является основанием для получения страховых выплат.

Согласно ст. 39 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" билет действителен тогда, когда в нем указана дата и маршрут движения.

Продажа билетов может осуществляться как владельцем автостанции, автомобильным перевозчиком, так и водителем или другим предприятием уполномоченным на это перевозчиком или владельцем автостанции.

Что делать, если водитель не выдает билет

Если водитель отказывается выдавать билет или "морозится", у вас есть полное право требовать проездной документ. Водители общественного транспорта обязаны выдавать билеты пассажирам, причем делать это они должны только при остановке. Если же водитель категорически отказывается выдавать билет, вы можете обратиться с жалобой в соответствующие органы.

Куда жаловаться:

Перевозчик . Информацию о перевозчике можно найти внутри транспортного средства. Там должно быть указано название перевозчика, номер телефона и почтовый адрес. Вы можете обратиться к перевозчику с жалобой на действия водителя.

. Информацию о перевозчике можно найти внутри транспортного средства. Там должно быть указано название перевозчика, номер телефона и почтовый адрес. Вы можете обратиться к перевозчику с жалобой на действия водителя. Государственная служба Украины по безопасности на транспорте. Вы можете подать жалобу в эту службу, контролирующую соблюдение правил предоставления услуг пассажирского транспорта.

Вы можете подать жалобу в эту службу, контролирующую соблюдение правил предоставления услуг пассажирского транспорта. Департамент инфраструктуры вашего местного совета. Обращение к местному совету может быть эффективным способом решения проблемы.

Ответственность водителей

Согласно части 145 Постановления, автомобильный перевозчик обязан обеспечивать предварительную и текущую продажу билетов.

"Водитель автобуса обязан проверять при посадке на пригородном или междугородном маршрутах наличие у лиц билетов на проезд и квитанций на перевозку багажа, продавать билеты пассажирам до начала движения автобуса в предусмотренных законодательством случаях", - объясняет Елизавета Коць.

Отказ водителя выдать билет является нарушением правил предоставления услуг пассажирского транспорта. В случае подтверждения нарушения водитель может быть привлечен к административной ответственности.

Статья 60 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" предусматривает, что к автомобильным перевозчикам применяются административно-хозяйственные штрафы, в частности, за перевозку пассажиров при отсутствии на момент проведения проверки документов, определенных ст. 39 этого же Закона недобросовестных перевозчиков ждет штраф в размере одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 грн.