Штрафи за відмову говорити українською: кого в Україні каратимуть і на яку суму

Як працює механізм покарання

За словами омбудсмена, головна мета мовного законодавства - не штрафи, а формування україномовного середовища. У разі скарги проводиться перевірка, і компанія чи працівник можуть усунути порушення ще до завершення розгляду - тоді обмежуються попередженням.

"Закон передбачає адміністративну відповідальність. На сьогодні штрафи становлять 3 400 гривень за перше порушення і 8 500 - за повторне", - зазначила Івановська.

При цьому штрафи накладаються саме на фізичних осіб. У майбутньому, з ухваленням нового Кодексу про адміністративні проступки, відповідальність можуть поширити і на компанії як юридичних осіб.

Які докази потрібні

Щоб покарання було можливим, громадяни мають надати чіткі дані: відео чи аудіо, дату, місце і час події. Інакше Секретаріат Уповноваженого не матиме юридичних підстав для контролю.

"На жаль, нам часто надходять фрагменти відео без пояснень чи контактів. Ми не поліція й не маємо служби розшуку", - додала Івановська.

На сайті омбудсмена вже доступна "дорожня карта", яка пояснює, як правильно оформити скаргу. Це допомагає громадянам діяти ефективніше.