Штрафы за отказ говорить на украинском: кого в Украине будут наказывать и на какую сумму

Как работает механизм наказания

По словам омбудсмена, главная цель языкового законодательства - не штрафы, а формирование украиноязычной среды. В случае жалобы проводится проверка, и компания или работник могут устранить нарушения еще до завершения рассмотрения - тогда ограничиваются предупреждением.

"Закон предусматривает административную ответственность. На сегодня штрафы составляют 3 400 гривен за первое нарушение и 8 500 - за повторное", - отметила Ивановская.

При этом штрафы налагаются именно на физических лиц. В будущем, с принятием нового Кодекса об административных проступках, ответственность могут распространить и на компании как юридических лиц.

Какие доказательства нужны

Чтобы наказание было возможным, граждане должны предоставить четкие данные: видео или аудио, дату, место и время события. Иначе Секретариат Уполномоченного не будет иметь юридических оснований для контроля.

"К сожалению, нам часто поступают фрагменты видео без объяснений или контактов. Мы не полиция и не имеем службы розыска", - добавила Ивановская.

На сайте омбудсмена уже доступна "дорожная карта", которая объясняет, как правильно оформить жалобу. Это помогает гражданам действовать эффективнее.