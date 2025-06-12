Штрафи від ТЦК можна буде оплатити у "Резерв+": коли запустять і як працюватиме

Вона зазначила, що нова функція дозволить оплачувати штрафи онлайн без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та банки - це можна буде зробити за кілька кліків у застосунку.

У "Резерв+" з’явиться позначка про порушення з поясненням причини (наприклад, "не з’явився на оповіщення" чи "не пройшов ВЛК"). Порушники побачать кнопку "сплатити штраф", спершу для оплат за несвоєчасне оновлення даних. Згодом додадуть інші види порушень.

Крім того, при добровільній оплаті штрафу буде надана знижка 50%. Користувачі зможуть перевірити дані, підписати і надіслати заяву про визнання порушення прямо через застосунок.