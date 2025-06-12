Штрафи від ТЦК можна буде оплатити у "Резерв+": коли запустять і як працюватиме

Наприкінці червня в мобільному застосунку "Резерв+" запустять оплату штрафів за порушення правил військового обліку.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на інтерв’ю заступниці міністра оборони з цифровізації Катерини Черногоренко виданню DOU.
Вона зазначила, що нова функція дозволить оплачувати штрафи онлайн без необхідності відвідувати територіальні центри комплектування (ТЦК) та банки - це можна буде зробити за кілька кліків у застосунку.
У "Резерв+" з’явиться позначка про порушення з поясненням причини (наприклад, "не з’явився на оповіщення" чи "не пройшов ВЛК"). Порушники побачать кнопку "сплатити штраф", спершу для оплат за несвоєчасне оновлення даних. Згодом додадуть інші види порушень.
Крім того, при добровільній оплаті штрафу буде надана знижка 50%. Користувачі зможуть перевірити дані, підписати і надіслати заяву про визнання порушення прямо через застосунок.
Раніше в "Резерв+" додали сервіси відображення даних про інвалідність та збереження попередньої версії військово-облікового документа при оновленні. Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі. РБК-Україна писало, що робити, якщо дані про інвалідність не відображаються у "Резерв+".
Нагадаємо, в Україні з 17 квітня 2025 року діє знижка 50% на штрафи від ТЦК, але лише якщо людина добровільно визнає порушення до винесення постанови. Подати заяву можна вже зараз у ТЦК. Якщо штраф вже накладено - знижка не діє.
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