Резерв+ "не бачить" інвалідність: що робити, щоб зʼявилася відстрочка
Навіть якщо у громадянина офіційно встановлена інвалідність, додаток Резерв+ може не відображати це у своїх даних, а отже - не показує право на законну відстрочку. Проте це можна виправити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення Львівського обласного ТЦК та СП.
Варіант 1: якщо інвалідність встановлена до 1 січня 2025 року
У цьому випадку є два шляхи:
Онлайн. Треба подати заяву через Електронний кабінет особи з інвалідністю на первинну реєстрацію в системі Мінсоцполітики зі сканкопією довідки про інвалідність. Після цього дані автоматично підтягнуться в системи Міністерства соціальної політики.
Офлайн. Звернутися до місцевого органу соцзахисту (ОСЗН). Зверніться до установи з оригіналом довідки про інвалідність та паспортом. Спеціалісти вручну внесуть ваші дані у систему.
Варіант 2: якщо інвалідність встановлена після 1 січня 2025 року
Перевірте на Соціальному порталі soc.gov.ua наявність відомостей за результатами оцінки експертної команди, яка замінила МСЕК.
Якщо є помилки або даних немає - зверніться до закладу охорони здоров’я, де проходили оцінювання.
Як тільки інформація з’явиться в реєстрах - вона автоматично підтягнеться у Резерв+.
Відстрочки від мобілізації в Резерв+
Нагадаємо, що в Україні з 2024 року почали працювати нові цифрові системи обліку військовозобов’язаних, зокрема додаток Резерв+. Через нього автоматично підтягуються дані з державних реєстрів, зокрема - інформація про право на відстрочку від мобілізації.
Як ми писали, нещодавно в Резерв+ автоматично продовжили онлайн-відстрочки. Однак зауважимо, що така функція доступна лише для певних категорій громадян.
Так, з 20 листопада 2024 року в мобільному застосунку Резерв+ можливість оформити відстрочку від військової служби мають:
- особи з інвалідністю, які отримують пенсію (на 1 рік або до закінчення дії пенсійного посвідчення);
- студенти денної та денно-заочної форми навчання, аспіранти й докторанти, які здобувають освіту у послідовному порядку;
- багатодітні батьки, які мають трьох і більше дітей до 18 років у спільному шлюбі.
Додамо, що нещодавно уряд вніс зміни щодо порядку продовження відстрочки від призову і направлення на ВЛК.
Так, змінами уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років. Більше про це - в окремому матеріалі РБК-Україна.
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