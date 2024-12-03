Штрафи від роботодавця: адвокат пояснив, чи законні вони

Він пояснив, що стаття 147 Кодексу законів про працю України (КЗпП) дозволяє лише два види відповідальності за порушення трудової дисципліни:

догану,

звільнення.

Інші види покарань, зокрема штрафи, не передбачені трудовим законодавством України, а тому є незаконними.

Оскільки роботодавець не має права накладати штрафи на працівників за дисциплінарні порушення, вони мають законне право не виконувати такі вимоги, оскільки вони суперечать КЗпП.

Однак адвокат зазначив, що штрафи за невиконання законних вимог органів, які контролюють охорону праці, передбачені ст. 188-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Вони складають 102-170 грн.

Буліменко зауважив, що подібні штрафи накладаються лише Державною службою України з питань праці, а не роботодавцем.

Водночас працівники можуть бути зобов’язані компенсувати шкоду підприємству в рамках матеріальної відповідальності. Проте, як зазначив адвокат, ця відповідальність не тотожна штрафам за дисциплінарні порушення.

"За загальним правилом за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов’язків, працівники, крім працівників, що є посадовими особами, з вини яких заподіяно шкоду, несуть матеріальну відповідальність у розмірі прямої дійсної шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку (ст. 132 Кодексу законів про працю України)", - пояснив він.

Адвокат додав, що випадки обмеженої та повної матеріальної відповідальності працівників передбачені, відповідно, статтями 133 та 134 Кодексу законів про працю України.

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