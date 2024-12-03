Штрафы от работодателя: адвокат объяснил, законны ли они

Он пояснил, что статья 147 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ) разрешает только два вида ответственности за нарушение трудовой дисциплины:

выговор,

увольнение.

Другие виды наказаний, в том числе штрафы, не предусмотрены трудовым законодательством Украины, а потому являются незаконными.

Поскольку работодатель не имеет права налагать штрафы на работников за дисциплинарные нарушения, у них есть законное право не выполнять такие требования, поскольку они противоречат КЗоТ.

Однако адвокат отметил, что штрафы за невыполнение законных требований органов, контролирующих охрану труда, предусмотрены ст. 188-4 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Они составляют 102-170 грн.

Булименко отметил, что подобные штрафы налагаются только Государственной службой Украины по труду, а не работодателем.

В то же время, работники могут быть обязаны компенсировать ущерб предприятию в рамках материальной ответственности. Однако, как отметил адвокат, эта ответственность не тождественна штрафам за дисциплинарные нарушения.

"По общему правилу за вред, причиненный предприятию, учреждению, организации при исполнении трудовых обязанностей, работники, кроме работников, являющихся должностными лицами, по вине которых причинен вред, несут материальную ответственность в размере прямого действительного вреда, но не больше своего среднего месячного заработка (ст. 132 Кодекса законов о труде Украины)", - объяснил он.

Адвокат добавил, что случаи ограниченной и полной материальной ответственности работников предусмотрены, соответственно, статьями 133 и 134 Кодекса законов о труде Украины.

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