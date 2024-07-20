Штрафи за техогляд. Коли водіям їх можуть виписати і яку суму доведеться заплатити

Обов'язковий техогляд легкових автомобілів скасували ще 2011 року, втім це не стосується інших категорій транспорту - у разі відсутності ТО водіям загрожує штраф.

РБК-Україна розпитало юриста Вадима Володарського про те, коли водія можуть оштрафувати за відсутність техогляду.

Які авто і коли мають проходити техогляд

"Передусім, потрібно знати, що на даний час технічному контролю підлягають не усі транспортні засоби. Зокрема, легкові автомобілі та мотоцикли, що належать фізичним особам та не використовуються із комерційною метою, проходити технічний контроль не повинні", - говорить юрист.

Обов'язковим техогляд є для:

вантажних авто

вантажно-пасажирських авто

автобусів

таксі

комерційної техніки

тракторів тощо

Вони повинні проходити ТО раз на 2 роки. Для вантажних автомобілів із вагою від 3,5 тонни техогляд проводиться щорічно.

"При цьому є спірні моменти, які можуть по-різному трактуватися поліцейськими, стосовно транспортних засобів категорії В, але призначених для перевезення вантажів, у тому числі пікапів", - говорить Володарський.

Як покарають водіїв за транспорт без ТО

"Якщо транспортний засіб дійсно підлягає технічному контролю, але своєчасно його не пройшов, при першому порушенні відповідно до ст. 121 Кодексу про адміністративні правопорушення, накладається штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340 гривень", - додає Володарський.

У разі повторного такого порушення протягом року покарання передбачає:

штраф до 1700 грн

або може бути застосовано позбавлення права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців

або адміністративний арешт від 5 до 10 діб

"Тому у "спірних" випадках ще при винесенні першої постанови за таке порушення її доцільно оскаржувати, у тому числі у судовому порядку, щоб зняти усі питання", - говорить юрист.

Зазначимо також, що останніми роками говорять про повернення обов'язкового ТО для всіх видів транспортних засобів. Втім, через війну нововведень у цьому питанні поки не передбачено.