ua en ru
Сб, 20 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Штрафи за техогляд. Коли водіям їх можуть виписати і яку суму доведеться заплатити

Субота 20 липня 2024 19:15
UA EN RU
Штрафи за техогляд. Коли водіям їх можуть виписати і яку суму доведеться заплатити У яких випадках виписують штрафи за техологляд (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Обов'язковий техогляд легкових автомобілів скасували ще 2011 року, втім це не стосується інших категорій транспорту - у разі відсутності ТО водіям загрожує штраф.

РБК-Україна розпитало юриста Вадима Володарського про те, коли водія можуть оштрафувати за відсутність техогляду.

Які авто і коли мають проходити техогляд

"Передусім, потрібно знати, що на даний час технічному контролю підлягають не усі транспортні засоби. Зокрема, легкові автомобілі та мотоцикли, що належать фізичним особам та не використовуються із комерційною метою, проходити технічний контроль не повинні", - говорить юрист.

Обов'язковим техогляд є для:

  • вантажних авто
  • вантажно-пасажирських авто
  • автобусів
  • таксі
  • комерційної техніки
  • тракторів тощо

    Вони повинні проходити ТО раз на 2 роки. Для вантажних автомобілів із вагою від 3,5 тонни техогляд проводиться щорічно.

    "При цьому є спірні моменти, які можуть по-різному трактуватися поліцейськими, стосовно транспортних засобів категорії В, але призначених для перевезення вантажів, у тому числі пікапів", - говорить Володарський.

    Як покарають водіїв за транспорт без ТО

    "Якщо транспортний засіб дійсно підлягає технічному контролю, але своєчасно його не пройшов, при першому порушенні відповідно до ст. 121 Кодексу про адміністративні правопорушення, накладається штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 340 гривень", - додає Володарський.

    У разі повторного такого порушення протягом року покарання передбачає:

    • штраф до 1700 грн
    • або може бути застосовано позбавлення права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців
    • або адміністративний арешт від 5 до 10 діб

    "Тому у "спірних" випадках ще при винесенні першої постанови за таке порушення її доцільно оскаржувати, у тому числі у судовому порядку, щоб зняти усі питання", - говорить юрист.

    Зазначимо також, що останніми роками говорять про повернення обов'язкового ТО для всіх видів транспортних засобів. Втім, через війну нововведень у цьому питанні поки не передбачено.

    Читайте також про те, у яких випадках поліція забирає водійські права після ДТП.

    Раніше ми писали про те, як покарають водія електросамоката за наїзд на пішохода.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

    Читайте РБК-Україна в Google News
    Поради водіям Штрафи
    NEWS
    Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"
    Зеленський: розглядаються всі версії вбивства Фаріон, включно з тією, "що веде в Росію"
    DAILY
    Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла
    Катерина Гончароваредактор розділу "Суспільство" Рятівні гігабайти. Чи буде в Україні зв'язок та інтернет під час тривалих відключень світла