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Штрафы за техосмотр. Когда водителям их могут выписать и какую сумму придется заплатить

Суббота 20 июля 2024 19:15
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Штрафы за техосмотр. Когда водителям их могут выписать и какую сумму придется заплатить В каких случаях выписывают штрафы за техосмотр (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Обязательный техосмотр легковых автомобилей отменен еще в 2011 году, но это не касается других категорий транспорта - в случае отсутствия ТО водителям грозит штраф.

РБК-Украина расспросила юриста Вадима Володарского о том, когда водителя могут оштрафовать за отсутствие техосмотра.

Какие авто и когда должны проходить техосмотр

"Прежде всего нужно знать, что в настоящее время техническому контролю подлежат не все транспортные средства. В частности, легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие физическим лицам и не используемые в коммерческих целях, проходить технический контроль не должны", - говорит юрист.

Обязательным техосмотр является для:

  • грузовых авто
  • грузопассажирских авто
  • автобусов
  • такси
  • коммерческой техники
  • тракторов и т.п.

    Они должны проходить ТО раз в 2 года. Для грузовых автомобилей с весом от 3,5 тонн техосмотр производится ежегодно.

    "При этом есть спорные моменты, которые могут по-разному трактоваться полицейскими по транспортным средствам категории В, но предназначенных для перевозки грузов, в том числе пикапов", - говорит Володарский.

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    "Если транспортное средство действительно подлежит техническому контролю, но своевременно его не прошло, при первом нарушении в согласно со ст. 121 Кодекса об административных правонарушениях, налагается штраф в размере 20 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 340 гривен", - объясняет Володарский.

    В случае повторного такого нарушения в течение года наказание предусматривает:

    • штраф до 1700 грн
    • или может быть применено лишение права вождения транспортными средствами от 3 до 6 месяцев
    • или административный арест от 5 до 10 суток

    "Поэтому в "спорных" случаях еще при вынесении первого постановления за такое нарушение его целесообразно обжаловать, в том числе в судебном порядке, чтобы снять все вопросы", - говорит юрист.

    Отметим также, что в последние годы говорят о возвращении обязательного ТО для всех видов транспортных средств. Но из-за войны нововведений в этом вопросе пока не предусмотрено.

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    Раньше мы писали о том, как накажут водителя электросамоката за наезд на пешехода.

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