Штрафи, страхування, нові дорожні знаки: що змінилося для водіїв у 2025 році

Автоцивілка

Однією з ключових змін є перенесення відповідальності за відсутність страхового поліса з водія на юридичного власника транспортного засобу. Це означає, що навіть якщо за кермом перебувала інша особа, штраф буде накладено на власника. Такий підхід має на меті підвищити рівень відповідальності власників за наявність страхового покриття.

Розміри штрафів залишаються незмінними: 425 гривень за відсутність поліса при собі та 850 гривень за відсутність або прострочене страхування. Однак, у разі несплати штрафу протягом 15 днів, його сума подвоюється. Це стимулює своєчасну сплату штрафів та зменшує кількість порушень.

Інформація про автоматичну фіксацію відсутності "автоцивілки" камерами автофіксації наразі не підтверджена. За даними Міністерства внутрішніх справ України, система ще не адаптована для цього порушення. Проте, це питання залишається актуальним, і в майбутньому можливе впровадження такої системи.

З 2025 року скасовано пільги на безкоштовне оформлення поліса ОСЦПВ для деяких категорій громадян, таких як учасники бойових дій, особи з інвалідністю та пенсіонери. Натомість вони отримають 50% знижку на оформлення страховки. Це дозволить забезпечити страховим захистом більшу кількість громадян, одночасно надаючи підтримку пільговим категоріям.

Зміни в правилах "Зеленої картки"

Зміни торкнулися і правил оформлення "Зеленої картки" для виїзду за кордон. Поліс почне діяти лише з наступного дня після оформлення, а електронний формат стане доступним у всіх країнах-членах системи. Прикордонники матимуть право відмовити у перетині кордону без чинного страхового сертифіката.

Нові правила оформлення ДТП

Внесені зміни до правил оформлення ДТП. Водії зможуть залишати місце аварії після заповнення повідомлення, без виклику поліції, якщо в ДТП брали участь лише два транспортні засоби, ніхто не постраждав, обидва водії мають страховку та погодилися з обставинами події.

Ліміт суми збитків для оформлення європротоколу скасовано, а максимальна сума страхової виплати зросла до 250 тисяч гривень. Європротокол можна оформити онлайн або у паперовому вигляді.

Крім того, інформація про ДТП буде одразу надіслана до страхових компаній обох сторін і збережена в базі даних МТСБУ.

Нові стандарти для світлофорів

З 1 травня 2025 року на українських дорогах почнуть діяти нові стандарти для світлофорів. Ключовою зміною стане заміна звичного зеленого сигналу на смарагдовий, який, як вважається, краще сприймається водіями та є більш помітним.

Окрім цього, замість суцільних стрілок, що вказують напрямок руху, на лінзах світлофорів з'являться шевронні стрілки. Вони, своєю чергою, забезпечать кращу видимість здалеку, що допоможе водіям швидше орієнтуватися в дорожній обстановці.

Новий дорожній знак

На українських дорогах з'явився новий дорожній знак 7.25 "Острівець безпеки" Цей знак, виконаний у прямокутній формі з чорним обрамленням, містить зображення вигнутої стрілки та елемента, що нагадує щит.

Він інформує водіїв про звуження проїжджої частини, наявність острівця безпеки та необхідність об'їзду цієї ділянки. Острівець безпеки, як правило, встановлюється на пішохідних переходах або багатосмугових дорогах для безпечної зупинки пішоходів посеред дороги.

Також він допомагає розділити смуги для автомобілів. Знаки, що позначають острівці безпеки, встановлюються разом з іншими попереджувальними знаками, наприклад, про звуження дороги, аварійно небезпечну ділянку та обмеження швидкості. У темну пору доби такі острівці освітлюються, а навколо них встановлюється огородження для безпеки пішоходів.