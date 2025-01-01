Страховка подорожчає? Нові правила для "автоцивілки" та "Зеленої карти" з 1 січня

В Україні набув чинності новий закон про страхування відповідальності автовласників. У зв'язку з цим очікується подорожчання полісів ОСЦПВ ("автоцивілка"), а також інші зміни в правилах автострахування.

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Нові умови для "автоцивілки" у 2025 році

Для власників полісів ОСЦПВ нічого не змінюється. Тобто оформлена до 1 січня 2025 року страховка діє на колишніх умовах у рамках свого терміну.

Умови змінюються для тих, хто оформить страховку вже цього року. Зокрема, підвищуються страхові виплати. Зі 160 до 250 тисяч гривень на ремонт автомобіля. І з 320 до 500 тисяч гривень - на лікування постраждалих у ДТП.

У зв'язку з тим, що скасовується регулювання цін на "автоцивілку", очікується підвищення цін. Скасовується франшиза (частина коштів, яку не відшкодовує страхова) у всіх договорах.

Скасовується можливість не оформляти ОСЦПВ для деяких пільговиків - учасників бойових дій, осіб з інвалідністю тощо. Цим категоріям доведеться купувати поліс, але для них діє знижка 50%.

Запроваджується обов'язкове пряме врегулювання збитків страхових компаній. У разі ДТП водій зможе звернутися до своєї страхової компанії, а не винуватця, що істотно спростить отримання виплат.

Повне відновлення - відшкодування розраховуватиметься без урахування зносу, що забезпечить відновлення автомобіля до стану "як до ДТП". Страхові компанії організовуватимуть ремонт на авторизованих СТО, і це позбавить водіїв необхідності самостійно вирішувати питання.

Крім того, передбачається впровадження у 2025 році моніторингу наявності поліса через систему камер контролю швидкості. Таким чином, камери фіксуватимуть номери, система автоматично перевірятиме наявність "автоцивілки" і, якщо поліса на авто немає, виписуватиметься штраф.

На скільки подорожчає обов'язковий поліс ОСЦПВ

Наразі точно невідомо, оскільки кожна страхова компанія застосовуватиме свій підхід. Але не виключено, що страховка подорожчає на 100% або більше.

Наприклад, на сервісі hotline.finance наводиться тарифна сітка компанії ВУСО для Києва. Якщо у 2024 році поліс для легкового авто з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом до 1600 см3 коштував 3200 гривень, то у 2025 році - подорожчає до 6400 гривень.

Страховка для мотоцикла або моторолера з двигуном внутрішнього згоряння об'ємом до 300 см3 торік коштувала 1088 гривень, а тепер - 2176 гривень. Найближчим часом мають оновитися тарифи інших страховиків.

Перехідний етап: що буде при ДТП з авто з різними полісами

Протягом усього року на дорогах України будуть водії як зі старими, так і новими полісами. І може бути незрозуміло, як працюватиме "автоцивілка" під час ДТП.

У винуватця старий поліс, у потерпілого новий

Потерпілий звертається до своєї страхової компанії, яка керується новим законом. Відшкодування здійснюється з урахуванням зносу, але реальна виплата може бути меншою, ніж передбачено умовами, оскільки відшкодування відбувається за договором винуватця.

Виплата в межах лімітів: до 160 тисяч гривень за авто, до 320 тисяч гривень на лікування.

У винуватця новий поліс, у потерпілого старий

Тут важливу роль відіграє участь страхових у договорі про пряме врегулювання збитків. У такому разі потерпілий звертається до своєї страхової за виплатою. Якщо ні, то звертається до страхової винуватця ДТП.

При розрахунку компенсації не береться до уваги знос авто. Виплата в межах лімітів: до 250 тисяч гривень за авто, до 500 тисяч гривень на лікування.

В обох нові поліси

Потерпілий звертається до своєї страхової компанії, яка відшкодовує збитки. Далі страхова потерпілого розраховується зі страховою винуватця ДТП у порядку регресу. Відшкодування проводиться без урахування зносу. Передбачається точна оцінка вартості ремонту або відновлення авто.

Виплата в межах лімітів: до 250 тисяч гривень за авто, до 500 тисяч гривень на лікування.

В обох старі поліси

Можливі два варіанти врегулювання залежно від участі страхових компаній в Угоді про пряме врегулювання. Якщо страхові є учасниками договору про пряме врегулювання, потерпілий звертається до своєї страхової компанії за компенсацією. Якщо ні - до компанії винуватця ДТП.

Знос авто при розрахунку компенсації враховується. Виплата в межах лімітів: до 160 тисяч гривень за авто, до 320 тисяч гривень на лікування.

Що змінилося для "Зеленої карти"

"Зелена карта" - це обов'язковий поліс страхування, який дає можливість пересування в країнах-учасницях системи. Тобто для українських водіїв - за межами України. У разі ДТП саме "Зелена карта" гарантує відшкодування збитків потерпілим на підставі законів країни, де сталася аварія.

З 1 січня 2025 року під час перетину кордону не потрібно роздруковувати паперові примірники "Зеленої карти". Дозволено мати при собі електронний документ у форматі PDF і підтверджувати наявність страховки з екрана смартфона.

Причому стосується це не тільки перевірок українськими прикордонниками, а й перевірок за кордоном. Усі країни-учасниці системи Green card зобов'язані приймати як паперові, так і електронні сертифікати. Крім того, страховку в електронному вигляді можуть пред'являти ті, хто в'їжджає в Україну на авто з іноземною реєстрацією.

Процес врегулювання ДТП за "Зеленою карткою" не змінився.

Важливе нововведення. "Зелена карта" тепер починає діяти з 00:00 дня, зазначеного в договорі як початок дії, але тільки після внесення запису про цей договір до Єдиної централізованої бази даних.

Таким чином, оформляти таку страховку потрібно мінімум за добу до запланованого виїзду.

Якщо чинного сертифіката немає, водієві можуть відмовити в перетині кордону. Усі оформлені до 1 січня 2025 року поліси будуть дійсні до завершення терміну їхньої дії.

За відсутність страхового сертифіката в низці країн передбачено штрафи в розмірі від 150 до 1000 євро. Також очікується подорожчання "Зеленої карти" у зв'язку зі скасуванням цінового регулювання.

При підготовці використовувалися: закон 3720-IX "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів", дані сервісу hotline.finance.