ua ru
Чт, 02 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Штрафи за порушення ПДР тимчасово перестануть приходити до "Дії": де можна сплатити

Новость на русском →
Київ, Четвер 02 лютого 2023 03:15
Штрафи за порушення ПДР тимчасово перестануть приходити до "Дії": де можна сплатити Фото: штрафи за порушення правил дорожнього руху перестануть приходити до "Дії" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Штрафи за порушення правил дорожнього руху, виписані камерами автоматичної відеофіксації порушень, не надсилатимуться "Дію" найближчі кілька днів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Facebook Національної поліції України.

Це пов'язано з тим, що оплата штрафів автофіксації переходить на нові реквізити, які залежить від місця правопорушення. Це означає, що кошти тепер надходитимуть до місцевих бюджетів, а не на один рахунок, як раніше.

Як тільки завершиться доопрацювання, нові штрафи будуть відображатися в мобільному додатку, як і раніше, але на це потрібно кілька днів.

У поліції нагадали про альтернативні способи оплати отриманих штрафів:

  • перейти за посиланням QR-коду, розміщеному на лицьовій стороні постанови;
  • скористатися чат-ботом ShtrafyPDRbot;
  • внести кошти за допомогою електронних платіжних систем та сервісів;
  • сплатити особисто у банках України;
  • використовувати платіжні інструменти на офіційному вебсайті МВС, онлайн-сервісі "Електронний кабінет водія", або в мобільному додатку "Штрафи ПДР".

Раніше ми писали, що українці зможуть розмитнити ввезений в країну автомобіль за допомогою програми "Дія". У додатку необхідно буде ввести лише три характеристики автомобіля.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Україні власники зареєстрованих автомобілів отримуватимуть нові номери. Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДР штрафи национальная полиция
NEWS
РФ намагається прорвати оборону. Маляр розповіла про військову обстановку на сході
РФ намагається прорвати оборону. Маляр розповіла про військову обстановку на сході
DAILY
Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників
Юлія Акимова, Мілан Лєліч Відкрийте, обшук! Як силовики допомагають Зеленському з "чистками" чиновників