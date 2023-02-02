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Штрафы за нарушение ПДД временно перестанут приходить в "Дію": где можно оплатить

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Киев, Четверг 02 февраля 2023 03:15
Штрафы за нарушение ПДД временно перестанут приходить в "Дію": где можно оплатить Фото: штрафы за нарушение ПДД перестанут приходить в "Дію" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Штрафы за нарушение ПДД, выписанные камерами автоматической видеофиксации нарушений, не будут отправляться "Дію" ближайшие несколько дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.

Это связано с тем, что оплата штрафов автофиксации переходит на новые реквизиты, которые зависят от места правонарушения. Это означает, что средства будут теперь поступать в местные бюджеты, а не на один счет, как раньше.

Как только завершится доработка, новые штрафы будут отражаться в мобильном приложении, как и раньше, но на это потребуется несколько дней.

В полиции напомнили об альтернативных способах оплаты полученных штрафов:

  • перейти по ссылке QR-кода, размещенном на лицевой стороне постановления;
  • воспользоваться чат-ботом ShtrafyPDRbot;
  • внести средства с помощью электронных платежных систем и сервисов;
  • оплатить лично в банках Украины;
  • использовать платежные инструменты на официальном вебсайте МВД, в онлайн-сервисе "Электронный кабинет водителя", или в мобильном приложении "Штрафы ПДД".

Ранее мы писали, что украинцы смогут растаможить ввезенный в страну автомобиль с помощью приложения "Дія". В приложении необходимо будет ввести всего три характеристики автомобиля.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Украине владельцы зарегистрированных автомобилей будут получать новые номера. Министерство внутренних дел утвердило изменения.

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ПДР штрафи национальная полиция
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