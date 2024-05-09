Штрафи для пішоходів. Скільки доведеться заплатити за перехід дороги не на "зебрі"

Як пояснив юрист, cтаття 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) передбачає відповідальність пішоходів, які ігнорують вимоги сигналів регулювання дорожнього руху, переходять проїзну частину у невстановлених місцях або безпосередньо перед транспортними засобами, що наближаються, не виконують інші правила дорожнього руху. За такі проступки передбачений штраф у розмірі 255 гривень, а якщо порушник буде перебувати у стані сп'яніння, тоді штраф зросте до 680 гривень.

Разом з тим, якщо перелічені вище дії спричинили створення аварійної обстановки, пішохода можуть оштрафувати на 850 гривень або відправити його на громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Однак таке покарання буде обирати вже не поліцейський, а суд. Крім того, він має ще сплатити в дохід держави судовий збір в розмірі 605,60 гривен (в 2024 році).

"Поліцейські без рішення суду мають право скласти на порушника постанову про накладення штрафу. Порушник може на місці сплатити штраф або протягом п’ятнадцяти днів з дня вручення йому постанови. Якщо він не сплатить штраф у визначений термін, тоді постанова буде направлена до державної виконавчої служби за місцем його проживання (перебування) або роботи. У цьому випадку штраф вже буде стягуватися в подвійному розмірі", - розповів Братківський.

Штрафи для пішоходів: як це працює на практиці

Випадки, коли пішоходів штрафують за ДТП є доволі рідкими, але все ж такі постанови виносять. Зокрема, у реєстрі судових рішень є справа про ДТП у Києві, де пішохід переходив дорогу на забороняючий сигнал світлофора, внаслідок чого відбулося зіткнення з автомобілем, як наслідок - розбите лобове скло та деформація капоту. Суд наклав штраф на пішохода в розмірі 850 гривень.

Також є й інша справа, ДТП також у Києві. На цей раз пішохід перебігав проїзну частину у невстановленому місці, що призвело до наїзду на нього автомобіля. В результаті ДТП автомобіль отримав механічні пошкодження, а пішохід тілесні ушкодження. У цьому випадку пішохід також отримав штраф в розмірі 850 гривень.

Ще один випадок ДТП описується у реєстрі - у Львові пішохід раптово вибіг на проїзну частину дороги, де на нього здійснив наїзд автомобіль. У результаті ДТП автівка зазнала механічних пошкоджень, порушник був оштрафований на 850 гривень.