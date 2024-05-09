Штрафы для пешеходов. Сколько придется заплатить за переход дороги не на "зебре"

Как пояснил юрист, cтатья 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП) предусматривает ответственность пешеходов, которые игнорируют требования сигналов регулирования дорожного движения, переходят проезжую часть в неустановленных местах или непосредственно перед приближающимися транспортными средствами, не выполняют другие правила дорожного движения. За такие проступки предусмотрен штраф в размере 255 гривен, а если нарушитель будет находиться в состоянии опьянения, тогда штраф возрастет до 680 гривен.

Вместе с тем, если вышеперечисленные действия повлекли за собой создание аварийной обстановки, пешехода могут оштрафовать на 850 гривен или отправить его на общественные работы на срок от 20 до 40 часов. Однако такое наказание будет назначать уже не полицейский, а суд. Кроме того, он должен уплатить в доход государства судебный сбор в размере 605,60 гривен (в 2024 году).

"Полицейские без решения суда имеют право составить на нарушителя постановление о наложении штрафа. Нарушитель может на месте уплатить штраф или в течение пятнадцати дней со дня вручения ему постановления. Если он не уплатит штраф в установленный срок, тогда постановление будет направлено в государственную исполнительную службу по месту его проживания (пребывания) или работы. В этом случае штраф уже будет взиматься в двойном размере", - рассказал Братковский.

Штрафы для пешеходов: как это работает на практике

Случаи, когда пешеходов штрафуют за ДТП достаточно редки, но все же такие постановления выносят. В частности, в реестре судебных решений есть дело о ДТП в Киеве, где пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с автомобилем, как следствие - разбито лобовое стекло и деформирован капот. Суд наложил штраф на пешехода в размере 850 гривен.

Также есть другое дело, ДТП также в Киеве. В этот раз пешеход перебегал проезжую часть в неустановленном месте, что привело к наезду на него автомобиля. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, а пешеход - телесные повреждения. В этом случае пешеход также получил штраф в размере 850 гривен.

Еще один случай ДТП описывается в реестре – во Львове пешеход внезапно выбежал на проезжую часть, где на него совершил наезд автомобиль. В результате ДТП автомобиль получил механические повреждения, нарушитель был оштрафован на 850 гривен.