Штрафи за паркування у дворі: де точно не можна ставити машину

За правилами дорожнього руху в Україні, є чіткий список місць, де заборонена парковка автомобілів. За паркування або стоянку в непередбачених для цього місцях виписують штрафи.
В коментарі РБК-Україна адвокат і магістр права Євген Буліменко розповідає, чи передбачена відповідальність водію за паркування у дворах житлових будинків і де ще заборонена парковка та стоянка.
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Законами України прямо не заборонено паркування транспортних засобів у подвір’ях багатоквартирних житлових будинків.
"При цьому паркування транспортного засобу не повинно створювати перешкод мешканцям та гостям багатоквартирного житлового будинку", – пояснює Євген Буліменко.
Правила дорожнього руху передбачають певні місця, де заборонено паркування транспортних засобів.
"Так, паркування заборонено у місцях, де заборонено зупинку транспортних засобів, а саме – на залізничних переїздах, на трамвайних коліях (крім випадків, обумовлених пунктом 15.8 цих Правил), на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях, на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі", – каже адвокат.
Не можна паркувати машину на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга.
Також забороняється паркування в місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, складає менше 3 метрів, ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів.
А коли їх немає – ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків, ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють.
"Забороняється паркувати автомобіль у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився, а також де автомобіль закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки, ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду", – відзначає Буліменко.
"Порушення правил паркування транспортних засобів тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування транспортних засобів, на якому знаходиться авто у момент порушення", – звертає увагу фахівець.
Скільки коштує міське паркування в Києві:
Ціни за паркування в Києві можуть варіюватися від 5 до 35 гривень на годину залежно від місця розташування парковки. Таким чином, штрафи за порушення правил паркування автомобілів можуть сягати від 100 до 700 гривень.
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