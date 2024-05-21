Штрафи за паркування у дворі: де точно не можна ставити машину

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Де не можна паркувати авто: список місць

Законами України прямо не заборонено паркування транспортних засобів у подвір’ях багатоквартирних житлових будинків.

"При цьому паркування транспортного засобу не повинно створювати перешкод мешканцям та гостям багатоквартирного житлового будинку", – пояснює Євген Буліменко.

Правила дорожнього руху передбачають певні місця, де заборонено паркування транспортних засобів.

"Так, паркування заборонено у місцях, де заборонено зупинку транспортних засобів, а саме – на залізничних переїздах, на трамвайних коліях (крім випадків, обумовлених пунктом 15.8 цих Правил), на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, а також у тунелях, на пішохідних переходах і ближче 10 метрів від них з обох боків, крім випадків надання переваги в русі", – каже адвокат.

Не можна паркувати машину на перехрестях та ближче 10 метрів від краю перехрещуваної проїзної частини за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для надання переваги в русі та зупинки проти бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга.

Фото: Паркувати автомобілі забороняється в багатьох місцях на дорозі і не тільки (Віталій Носач/РБК-Україна)

Також забороняється паркування в місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділювальною смугою чи протилежним краєм проїзної частини і транспортним засобом, що зупинився, складає менше 3 метрів, ближче 30 метрів від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів.

А коли їх немає – ближче 30 метрів від дорожнього знака такої зупинки з обох боків, ближче 10 метрів від позначеного місця виконання дорожніх робіт і в зоні їх виконання, де це створить перешкоди технологічним транспортним засобам, що працюють.

"Забороняється паркувати автомобіль у місцях, де буде неможливим зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився, а також де автомобіль закриває від інших водіїв сигнали світлофора або дорожні знаки, ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих територій і безпосередньо в місці виїзду", – відзначає Буліменко.

Де забороняється стоянка автомоблів

у місцях, де заборонена зупинка;

на тротуарах (крім місць, позначених відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);

на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, які можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається щонайменше 2 метри;

ближче 50 метрів від залізничних переїздів;

поза населеними пунктами в зоні небезпечних поворотів і випуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю або оглядовістю менше 100 метрів хоча б в одному напрямку руху;

у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, зробить неможливим рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;

ближче 5 метрів від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;

на газонах.

Які штрафи і скільки коштує парковка в Києві

"Порушення правил паркування транспортних засобів тягне за собою накладення штрафу в двадцятикратному розмірі від вартості однієї години послуги з користування тим майданчиком для платного паркування транспортних засобів, на якому знаходиться авто у момент порушення", – звертає увагу фахівець.

Скільки коштує міське паркування в Києві:

I зона (центральна частина міста) – 35 грн/год;

II зона (більш віддалені центральні райони, а також паркування торгових центрів, привокзальна зона та інші) – 25 грн/год;

III зона (решта паркувальних місць) – 5 грн/год.

Ціни за паркування в Києві можуть варіюватися від 5 до 35 гривень на годину залежно від місця розташування парковки. Таким чином, штрафи за порушення правил паркування автомобілів можуть сягати від 100 до 700 гривень.