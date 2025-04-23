Штрафи за якість газу стримують розвиток вітчизняного видобутку, - нардеп

Діюча система штрафів за відхилення від стандартів якості газу створює суттєві бар’єри для розвитку газовидобутку в Україні. У воєнних умовах такі фінансові санкції стають непропорційним тягарем для компаній, які могли б збільшити видобуток і зменшити залежність країни від імпорту.

Про це заявила народна депутатка України Вікторія Гриб, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її Facebook .

"Одне питання, наприклад, якість газу. Чи ми знаємо, що на сьогодні, якщо наші газовидобувні компанії надають якість трошки нижче, чим вона вказана в стандартах, вони платять дуже великі пені і штрафи і це їх обмежує", - підкреслила депутатка.

За її словами, така практика стримує видобуток і ставить компанії в умови, за яких неможливо наростити внутрішні обсяги виробництва.

"Ці обмеження і штрафи, і пені на сьогодні дійсно є таким тормозом в тому, щоб ринок зараз розвивався", - наголосила Гриб.

Вона акцентувала на необхідності перегляду стандартів якості, які сьогодні можуть бути непосильними для багатьох гравців ринку, також закликала до дискусії на тему тимчасового пом’якшення вимог.

"А якщо газовидобувні компанії на сьогодні будуть просто сплачувати штраф і пені, ніхто до нас на ринок не зайде", - запевнила Гриб.

Нагадаємо, директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко також заявив, що в нинішніх умовах штрафи за невідповідність якості газу лише погіршують фінансове становище газовидобувних компаній та ускладнюють процес відновлення після ударів російських ракет та дронів.