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Штрафы за качество газа сдерживают развитие отечественной добычи, - нардеп

Среда 23 апреля 2025 18:49
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Штрафы за качество газа сдерживают развитие отечественной добычи, - нардеп Фото: штрафы за качество газа сдерживают развитие отечественной добычи (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Действующая система штрафов за отклонение от стандартов качества газа создает существенные барьеры для развития газодобычи в Украине. В военных условиях такие финансовые санкции становятся непропорциональным бременем для компаний, которые могли бы увеличить добычу и уменьшить зависимость страны от импорта.

Об этом заявила народный депутат Украины Виктория Гриб, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее Facebook.

"Один вопрос, например, качество газа. Знаем ли мы, что на сегодня, если наши газодобывающие компании предоставляют качество немножко ниже, чем оно указано в стандартах, они платят очень большие пени и штрафы и это их ограничивает", - подчеркнула депутат.

По ее словам, такая практика сдерживает добычу и ставит компании в условия, при которых невозможно нарастить внутренние объемы производства.

"Эти ограничения и штрафы, и пени на сегодня действительно являются таким тормозом в том, чтобы рынок сейчас развивался", - подчеркнула Гриб.

Она акцентировала на необходимости пересмотра стандартов качества, которые сегодня могут быть непосильными для многих игроков рынка, также призвала к дискуссии на тему временного смягчения требований.

"А если газодобывающие компании на сегодня будут просто платить штраф и пени, никто к нам на рынок не зайдет", - заверила Гриб.

Напомним, директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко также заявил, что в нынешних условиях штрафы за несоответствие качества газа только ухудшают финансовое положение газодобывающих компаний и затрудняют процесс восстановления после ударов российских ракет и дронов.

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