Штрафи і не лише. Що загрожує за керування без прав та чи можуть забрати авто

Відповідальність за керування без прав встановлюється ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вона передбачає, що відповідальність настає за керування без відповідних документів (прав водія, техпаспорти та страховки), і якщо водій не пред'явив їх поліцейському. А також якщо водій тимчасово обмежений у праві керування автомобілем, був позбавлений такого права або повторно порушив протягом 1 року.

Залежно від частини ст. 126 залежатиме і розмір штрафу:

керування без прав при собі (інших необхідних документів) - 425 гривень

якщо водій взагалі не має водійських прав - 3 400 гривень

якщо водій був позбавлений прав - 20 400 гривень

Важливе уточнення. Для того, щоб уникнути штрафу, якщо посвідчення водія немає при собі, достатньо пред'явити електронний аналог у додатку "Дія".

Штраф не застосовується, якщо на особу було накладено тимчасове обмеження у праві керувати автомобілем. У такому разі її позбавляють такого права терміном від 3 до 6 місяців.

Якщо протягом року водія вже притягали до відповідальності за те, що у нього немає прав взагалі або він керував авто, будучи позбавленим водійських прав, йому загрожує штраф 40 800 гривень. Крім того, особу позбавляють можливості керувати автомобілем на термін від 5 до 7 років а також можуть вилучити транспортний засіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що в парламенті готують законопроект, згідно з яким термін дії водійських прав скоротять до 5-10 років, а після 2033 року всі матимуть періодично обмінювати посвідчення.

Детальніше про це у матеріалі "Усім українцям доведеться міняти водійські права? Які зміни готує Рада".

Також РБК-Україна нагадувало про те, яке покарання загрожує та чи можна уникнути поліції, якщо водій залишив місце ДТП.