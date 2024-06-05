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Штрафи і не лише. Що загрожує за керування без прав та чи можуть забрати авто

Фото: за керування без прав передбачена адміністративна відповідальність (РБК-Україна)
Автор: Данило Крамаренко

Кожен водій зобов'язаний сідати за кермо, маючи при собі посвідчення водія. Якщо його немає, то поліцейський під час перевірки документів випише протокол.

РБК-Україна нагадує розміри штрафів за керування без водійських прав.

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Відповідальність за керування без прав встановлюється ст. 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Вона передбачає, що відповідальність настає за керування без відповідних документів (прав водія, техпаспорти та страховки), і якщо водій не пред'явив їх поліцейському. А також якщо водій тимчасово обмежений у праві керування автомобілем, був позбавлений такого права або повторно порушив протягом 1 року.

Залежно від частини ст. 126 залежатиме і розмір штрафу:

  • керування без прав при собі (інших необхідних документів) - 425 гривень
  • якщо водій взагалі не має водійських прав - 3 400 гривень
  • якщо водій був позбавлений прав - 20 400 гривень

Важливе уточнення. Для того, щоб уникнути штрафу, якщо посвідчення водія немає при собі, достатньо пред'явити електронний аналог у додатку "Дія".

Штраф не застосовується, якщо на особу було накладено тимчасове обмеження у праві керувати автомобілем. У такому разі її позбавляють такого права терміном від 3 до 6 місяців.

Якщо протягом року водія вже притягали до відповідальності за те, що у нього немає прав взагалі або він керував авто, будучи позбавленим водійських прав, йому загрожує штраф 40 800 гривень. Крім того, особу позбавляють можливості керувати автомобілем на термін від 5 до 7 років а також можуть вилучити транспортний засіб.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про те, що в парламенті готують законопроект, згідно з яким термін дії водійських прав скоротять до 5-10 років, а після 2033 року всі матимуть періодично обмінювати посвідчення.

Детальніше про це у матеріалі "Усім українцям доведеться міняти водійські права? Які зміни готує Рада".

Також РБК-Україна нагадувало про те, яке покарання загрожує та чи можна уникнути поліції, якщо водій залишив місце ДТП.

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