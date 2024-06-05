Штрафы и не только. Что грозит за вождение без прав и могут ли забрать авто

Ответственность за вождение без прав устанавливается ст. 126 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Она предусматривает, что ответственность наступает за вождение без соответствующих документов (водительских прав, техпаспорта и страховки), и если водитель не предъявил их полицейскому. А также, если водитель временно ограничен в праве управления автомобилем, был лишен такого права или повторно нарушил в течение 1 года.

В зависимости от части ст. 126 будет зависеть и размер штрафа:

вождение без прав при себе (других необходимых документов) - 425 гривен

если водитель вообще не имеет водительских прав - 3 400 гривен

если водитель был лишен прав - 20 400 гривен

Важное уточнение. Для того, чтобы избежать штрафа, если водительского удостоверения нет при себе, достаточно предъявить электронный аналог в приложении "Дія".

Штраф не применяется, если на человека было наложено временное ограничение в праве управлять автомобилем. В таком случае его лишают такого права на срок от 3 до 6 месяцев.

Если в течение года водителя уже привлекали к ответственности за то, что у него нет прав вообще или он управлял авто, будучи лишенным водительских прав, ему грозит штраф 40 800 гривен. Кроме того, лицо лишают возможность водить автомобиль на срок от 5 до 7 лет, а также могут изъять транспортное средство.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что в парламенте готовят законопроект, согласно которому срок действия водительских прав сократят до 5-10 лет, а после 2033 года все должны будут периодически обменивать удостоверения.

Подробнее об этом в материале "Всем украинцам придется менять водительские права? Какие изменения готовит Рада".

Также РБК-Украина напоминало о том, какое наказание грозит и можно ли обойтись без полиции, если водитель оставил место ДТП.