Штрафи, оплата з кількох карток і квитки через "Дію": всі зміни з 1 серпня

У серпні на українців очікує кілька важливих змін: від збільшення штрафів для бізнесу до правил купівлі залізничних квитків. У "Резерв+" з’являться нові види відстрочок, а ще почне діяти відкритий банкінг, який зробить оплату з карток простішою.

РБК-Україна в матеріалі нижче зібрало ключові зміни з 1 серпня 2025.

Головне:

Кому підвищать штрафи з 1 серпня?

Відкритий банкінг: що це і коли запрацює?

Які відстрочки від мобілізації з'являться онлайн?

Як зміняться правила купівлі квитків на потяги?

Які препарати додадуть у "Доступні ліки"?

Штрафи для ФОПів: зростуть до 150%

З 1 серпня завершується дія перехідного періоду, під час якого штрафи для підприємців за порушення касової дисципліни були зниженими.

Нові штрафи становитимуть:

100% вартості товару чи послуги за перше порушення;

150% – за кожне наступне.

В адаптаційний період розмір штрафних санкцій був на рівні 25-50%.

Штрафуватимуть у випадках, коли ФОП не видає чек, не використовує РРО/ПРРО або має помилки в реквізитах фіскального документа.

Винятки діятимуть для підприємців першої групи, бізнесу без готівкових оплат (за винятком еквайрингу, зокрема, LiqPay, Fondy), деяких категорій діяльності (торгівля на ринках з лотків певними товарами) та для підприємців на територіях активних чи можливих бойових дій, або в окупації.

Фото: з 1 серпня запроваджується відкритий банкінг (Віталій Носач, РБК-Україна)

Оплата з різних карток: що таке відкритий банкінг

З серпня 2025 українські банки, які мають ліцензію НБУ, розпочинають роботу з відкритим банкінгом.

Ця система дозволить оплачувати покупки однією дією. При цьому кошти можуть списуватись з кількох карт клієнта одночасно, якщо не вистачає на одній.

Для користування послугою треба буде встановити відповідний застосунок, авторизуватись через BankID та надати дозвіл на доступ до своїх рахунків.

Варто зазначити, що 1 серпня 2025 року відповідна постанова лише набирає чинності. Протягом наступних півтора року НБУ має затвердити необхідну технічну специфікацію, після чого банки поступово почнуть її реалізовувати.

Повноцінне функціонування відкритого банкінгу в Україні очікується з 2027 року.

Нові відстрочки у "Резерв+"

В Міністерстві оборони анонсували розширення функціоналу застосунку "Резерв+" на початку серпня 2025.

Йдеться про нові види відстрочок від мобілізації, які можна буде оформити онлайн без необхідності відвідувати ТЦК:

для викладачів, педагогів і наукових працівників , зареєстрованих у ЄДЕБО;

для осіб, у яких чоловік або дружина має інвалідність І або ІІ групи (за підтвердженням з ПФУ, Мінсоцполітики, ДРАЦС).

Подати запит можна буде у кілька кліків – через головне меню застосунку. Після розгляду заявник отримає повідомлення з результатом. Міноборони розпочало бета-тестування цієї послуги в середині липня.

Фото: у Резерв+ з'являться нові відстрочки (Віталій Носач, РБК-Україна)

Повернення з СЗЧ

У серпні завершується дія спрощеного механізму повернення з СЗЧ для військовослужбовців.

Він передбачає можливість добровільно прибути до відповідних військових частин і висловити готовність продовжити військову службу. З цього моменту протягом 3 діб таким військовослужбовцям продовжується військова служба, дія контракту, а також поновлюється грошове та інші види забезпечення.

Військовослужбовці, які повернулись, зможуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності кримінального провадження.

Цей механізм діятиме до 30 серпня для таких категорій військових:

самовільно залишили військові частини чи місця проходження служби або дезертирували до 10 травня 2025;

військову службу яких призупинено на момент повернення до визначених батальйонів резерву.

Квитки на потяг – через Дія.Підпис

З 1 серпня 2025 Укрзалізниця починає тестове впровадження верифікації квитків через Дія.Підпис.

Це стосуватиметься 5 популярних напрямків:

№105/106 Одеса – Київ;

№91/92 Львів – Київ;

№29/30 Київ – Ужгород;

№12 Львів – Одеса;

№27/28 Київ – Чоп.

На ці рейси квитки не продаватимуть у касах – оформити їх можна буде лише онлайн, підтвердивши особу через "Дію".

Щоб скористатися послугою, необхідно встановити застосунок "Дія", активувати в ньому Дія.Підпис, пройти фотоверифікацію та встановити PIN-код.

Для військових нововведення не діятиме – вони й надалі зможуть купувати квитки через спеціальний сервіс УЗ або застосунок "Армія+".

Розширення "Доступних ліків"

У рамках державної програми "Доступні ліки" в серпні 2025 до списку безоплатних препаратів додадуть нові найменування.

Зокрема, йдеться про медикаменти для лікування серцево-судинних та цереброваскулярних захворювань та для вагітних:

препарати на основі індапаміду і торасеміду – для контролю тиску та зменшення набряків;

метилдопи – для лікування гіпертензії, зокрема у вагітних;

препарати з двовалентним залізом і фолієвою кислотою – для профілактики анемії у вагітних і жінок після пологів.

Це рішення Кабміну спрямоване на посилення доступу громадян до базових медичних препаратів, особливо у вразливих категорій.

Фото: "Доступних ліків" стане більше (Getty Images)

Вступна кампанія: важливі дати серпня

В Україні триває вступна кампанія 2025. Вже 1 серпня завершиться прийом заяв від абітурієнтів до закладів вищої освіти.

До 6 серпня опублікують списки рекомендованих на бюджет. Підтвердити намір навчатись безкоштовно треба до 18:00 9 серпня. Після цього відбувається зарахування, а ті, хто не підтвердив вибір, можуть вступати на контракт.

Списки на контрактні місця з’являться після 12 серпня. Процес зарахування триватиме до 30 серпня. Якщо залишаться вільні бюджетні місця, переведення на них можливе до 18 серпня. Деякі заклади освіти можуть проводити додаткові хвилі набору до жовтня.

Свята у серпні та воєнний стан

24 серпня українці святкуватимуть головне державне свято – День незалежності. Ця дата припадає на неділю, тому понеділок, 25 серпня, мав би бути вихідним.

Проте в Україні триває воєнний стан, під час якого всі офіційні вихідні з нагоди свят та "переноси" вихідних скасовано.

Нагадаємо, Верховна рада вчергове продовжила дію воєнного стану з 7 серпня ще на 90 днів – до 5 листопада 2025.

При підготовці використовувалися: публікації на порталах Міністерства оборони Україні, МОЗ, МОН, Державної податкової служби, Укрзалізниці, публікація АрміяInform.